Legendarni Henry ustao i svima pokazao zašto je točno Mbappe glavni krivac za katastrofalni Real

Real Madrid je nakon katastrofe u El Clasicu kojeg je na domaćem terenu izgubio 4:0 od Barcelone, na istom travnjaku poražen i u Ligi prvaka 3:1 od Milana.

Kaotično razdoblje vlada u redovima madridskog kluba koje je zahvatilo i bojkot svečanosti dodjele Zlatne lopte, koju je dobio Rodri, a ne Vinicius kako su oni bili uvjereni da je jedino pravedno.

Thierry Henry je u ulozi analitičara CBS-a odlučio pokazati nakoji način Mbappe ubija igru Reala i zašto točno Real ne igra kako bi definitivno mogao.

"Čuli smo što je Luka Modrić rekao. Real jednostavno ne igra kao momčad i dopušta protivniku da igra. Bellingham je taj koji trči iza linija i pokušava natjerati momčad da igra i pokušava probiti liniju. Realova devetka ne ide, a desetka ide. Znam da se to ponekad može dogoditi, ali ne uvijek. Tako se ne mogu osvajati bodovi u najvećim utakmicama. Znam da Mbappe nije devetka i da to ne voli raditi, ali mislite li da Bellingham voli odrađivati ta utrčavanja? Učinit će to jer mora, jer ima želju i volju", rekao je Henry te pokazao na snimkama nekoliko primjera postavljanja i (ne) kretanja Mbappea te kretanja Bellinghama.

"I nakon svega toga ga trener zamijeni. Vidjeli ste kako je Bellingham udario po boci plastičnoj. Pa i ja bih bio uzrujan. Mbappe će biti bolji to je sigurno jer ne može biti gori od ovoga. Morat će naučiti igrati kao devetka i pronaći volju i želju za utrčavanjem iza obrane. Od njega se ne traži da sačuva loptu kao Didier Drogba, koji je u tome bio veličanstven. Niti da uzme loptu i dribla sve redom", dodao je Henry.

