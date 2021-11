Najtrofejniji nogometaš u povijesti, legendarni Brazilac, Dani Alves, prije nekoliko dana se vratio u Barcelonu kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja sezone. Ekipi će se pridružiti sljedeći tjedan, ali neće imati pravo nastupa sve do 1. siječnja.

Detalji njegova ugovora nisu poznati, ali navodno će zarađivati samo jedan euro tjedno, no, čini se kako će Alves u Barceloni imati malo veću ulogu od one igračke. Marca je došla do snimke vrlo moćnog govora Danija Alvesa iz svlačionice, u kojem se obraća uglavnom ovim mlađim igračima kluba.

"Došao sam tu kako bih učio od vas. Vi ste sad igrači novog svijeta, a ja dolazim iz starog. Ali vas želim naučiti jednu stvar. Morate biti svjesni ovoga kluba i onoga što njegov dres predstavlja. Bio sam vani i ovo je najbolji klub na svijetu. Ovdje možete ostvariti najveće ciljeve i odlično živjeti. Sad ste tu, cijenite to jer nigdje drugdje nije bolje nego ovdje", rekao je Alves svojim suigračima, a tko zna možda ih njegov govor malo probudi i osvijesti.