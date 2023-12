Nogometaši Newcastle Uniteda u posljednjoj su utakmici subotnjeg programa 14. kola engleskog prvenstva kao domaćini svladali Manchester United sa 1-0 (0-0).

Jedini gol na utakmici postigao je Anthony Gordon u 56. minuti.

Ovom pobjedom Newcastle je preskočio United na ljestvici, sada je peti sa 26 bodova, koliko ima i šesti Tottenham Hotspur, dok je United sedmi sa 24 boda.

Legenda kluba Paul Scholes nakon utakmice nije birao riječi kojima bi opisao što misli o igri svog bivšeg poslodavca.

'Smeće. Baš su jako loša ekipa'

"Smeće. Baš su jako loša ekipa. Rezultati koje su imali u zadnjih nekoliko utakmica nisu realni. Imaju previše lijenih igrača u ekipi i s tim se ne možeš izvući", rekao je Scholes engleskim medijima.

Marcus Rashford, koji ove sezone nije ni blizu forme koju je imao prošle, zamijenjen je s Antonyjem u 61. minuti. uz veliko negodovanje.

"Što se on čudi? Ne razumijem to. Zašto misli da bi trebao i daje biti na terenu? Radio je ekipi više štete nego koristi. Marcus je prošle sezone bio briljantan i ima znanje, o tome nema rasprave, ali kada hodaš po terenu, a onda još poludiš kao što je on, to nije dobro za ekipu. On je jedan od iskusnijih sada. Na njega se ugledaju drugi, mlađi igrači", rekao je Scholes.

Legenda nije poštedjela ni Brunu Fernandesa.

"Bruno je još jedan primjer. Ima sjajne mogućnosti, može zabiti gol ili ga stvoriti, ali volio bih biti u svlačionici prije utakmice i vidjeti što trener od njega traži. Koju poziciju on mora igrati? Gdje treba stajati na terenu? Ja ga vidim kao desetku. To je njegova pozicija jer od tamo može dodati, ali i zabiti. Gdje je bio večeras? Nikad nije bio na toj poziciji. Bio je lijevo, desno, ponekad i najistureniji igrač Manchester Uniteda danas. Mislim da to nije dobro za ekipu. Tako se poremeti formacija i način igre", zaključio je Scholes.

Za TNT Sports je sve komentirao i legendarni Jermaine Jenas koji je zaključio kako igrači nisu sretni s pozicijama koje igraju.

'Veliki razlog za zabrinutost'

"Mislim da je bilo nekoliko igrača koji ili nisu sretni s taktikom koju su igrali ili sa svojom pozicijom na terenu. Govor tijela mi govori puno, a neki od njih su slali jasnu poruku treneru. Marcus Rashford je bio na desnoj strani. Način na koji je hodao uokolo i bacao svoje ruke mi je govorio: ‘Gledaj, ja ne želim igrati na ovoj strani‘", rekao je Jenas pa dodao:

"Bilo je previše loših trenutaka koje sam vidio i pomislio kako Ten Hag izgleda kao čovjek koji drži do discipline kad nije na terenu, ali nisam vidio isti nivo respekta od igrača koji su danas bili na terenu. To je veliki razlog za zabrinutost", zaključio je Jenas.

