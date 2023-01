Cristiano Ronaldo u petak je potpisao ugovor na dvije i pol godine sa saudijskim klubom Al Nassrom. Ronaldo je potpisao ugovor s klubom koji je trenutačno vodeća momčad tamošnjeg prvenstva, a posljednji je put prvak Saudijske Arabije bio prije četiri sezone.

Uz to što je veliko igračko pojačanje Al Nassra, ali i u svakom drugom pogledu najveća moguća reklama ovog kluba i nogometa u ovoj zemlji, 37-godišnji Cristiano Ronaldo bi trebao biti i ambasador velikog projekta, odnosno, zajedničke kandidature Saudijske Arabije, Grčke i Egipta koji žele organizirati Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine.

Legenda engleskog nogometa, Rio Ferdinand igrao je sa Ronaldom na Old Traffordu, a komentirao je njegov odlazak u Arabiju: "Bilo je lijepo vidjeti Beckhama, Lamparda, Rooneyja i Gerrarda kako idu u Ameriku. Svi su govorili da je to odličan način za završiti karijeru, išli su zaraditi lijep novac i igrati u ligi koja nije toliko kompetitivna. Svi su govorili da su zaslužili to pravo. Ali sada zato što se radi o Saudijskoj Arabiji to je odjednom sramota. Pustite čovjeka da živi i uživa", rekao je Ferdinand pa dodao:

'Svi trebaju biti tretirani jednako'

"Ide u novu avanturu i vodi obitelj u novu kulturu. Svaka država na svijetu ima probleme. Amerika kao ima manje problema od Saudijske Arabije? A u redu je što svi ti igrači idu Ameriku, svi gledaju blagonaklono na taj njihov labuđi pjev. Ne sviđa mi se to i glupo je što nitko ne govori takve stvari za Ronalda. Nije u redu", kaže i nastavlja:

"Svi trebaju biti tretirani jednako. Svakom igraču koji je otišao završiti karijeru u manje kompetitivnu ligu rečeno je da je to zaslužio. Nijedan čovjek na planetu to nije zaslužio više od Ronalda", zaključio je.

Cristiano Ronaldo karijeru je počeo u lisabonskom Sportingu gdje je igrao tijekom 2002. i 2003. godine. Potom je otišao u Manchester United gdje je postao svjetska zvijezda i čiji je dres nosio do 2009. godine. Najuspješnije godine imao je igrajući za madridski Real od 2009. do 2018. godine. Potom je otišao u Juventus i još jednom pokušao na Old Traffordu, no posljednje igranje za Manchester United nije ostalo u ugodnim uspomenama ni jednoj od strana.