Nogometaši Dinama nisu uspjeli prekinuli niz utakmica bez pobjede u hrvatskom prvenstvu (sad su na 4 dvoboja bez slavlja) osvojivši samo bod u maksimirskom srazu saSlaven Belupom koji je završio 1-1 (1-0). Bio je to prvi dvoboj 16. kola HNL-a, a Dinamo je u vodstvo doveo Lukas Kačavenda u 23. minuti. Konačnih 1-1 postavio je Alen Grgić u 56. minuti.

U posljednjih 9 ligaških susreta, Plavi su slavili u njih samo tri. Ovakvo nešto ne pamtimo kad je riječ o Dinamu koji je sa 26 bodova na trećem mjestu, s tri boda manje od drugoplasirane Rijeke i šest manje od vodećeg Hajduka. I Splićani i Riječani imaju utakmicu manje. Slaven Belupo je sa 17 bodova na šestoj poziciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treneru Dinama Nenadu Bjelici doduše brojne su ozljede diktirale sastav koji je izveo na maksimirski travnjak protiv koprivničkog Slaven Belupa, koji je u Zagreb došao s nizom od pet prvenstvenih utakmicama bez poraza, s tri pobjede i dva neodlučna ishoda, zbog kojih je Mario Kovačević proglašen trenerom mjeseca studenog u HNL-u.

Robert Špehar, slavni bivši nogometaš koji je igrao i za Hrvatsku, 9. najbolji strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu, dao je stručni komentar portalu Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čestitao bi treneru Kovačeviću, za sve što je prošao u životu i za ovo danas što je prezentirao na ovoj utakmici i sa Slaven Belupom što pokazuje u posljednjih par utakmica. Čestitke velike na bodu, bez obzira što su Plavi imali isto dva-tri zicera, može žaliti za pobjedom. Mislim da Dinamo u ovoj utakmici nije zaslužio više od neriješenog rezultata. Ekipa kao Dinamo koja povede s 1-0 na Maksimiru i ne može protiv Slaven Belupa, uz dužno poštovanje, završiti utakmicu, nije zaslužila više. Nikome u Hrvatskoj nije drago, pa tako ni meni, gledati ovakav Dinamo, pogotovo ne prije važne utakmice sa Celticom."

Nastavio je pričati:

"Bilo je u momčadi Dinama 4-5 izostanaka, ali na klupi sjede Baturina, Špikić, sjedi Pjaca. Treneru Mariju Kovačeviću bi postavio pitanje: Da li bi on na startu ove utakmice, kad bi vidio sastave svoje momčadi i sastave Dinama koji je danas izašao na travnjak, da li bi on izabrao ovaj sastav Plavi ili njegov žuti? I danas je istrčala, bez obzira na sve, respektabilna ekipa Dinama. Igraš kod kuće protiv Slaven Belupa, moraš to dobiti. Sve ostalo je bez veze".

I za kraj, Robert Špehar je kazao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadam se da će se Dinamo izdići iz ovoga pred važnu utakmicu sa Celticom. Svi u Hrvatskoj navijamo za Dinamo da prođe dalje u Ligi prvaka. Ovo izgleda jako loše u SuperSport HNL-u, a i u zadnjoj utakmici u Ligi prvaka nije izgledalo baš najbolje. Nadamo se svi da će u Dinamu zbiti redove, bez obzira na ozljede, na izostanke, ima u momčadi Dinama u kadru dobrih igrača. Treba to samo malo bolje posložiti i to mora puno puno bolje izgledati", zaključio je Robert Špehar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kultni golman u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Posjet Kochu nije bio oproštaj nego oda životu. Bilo je emotivno i teško'