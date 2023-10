Bivši Realov napadač Predrag Mijatović rekao je da hrvatski kapetan Luka Modrić ne razmišlja o odlasku iz Real Madrida u siječnju jer je uvjeren da može doprinijeti momčadi, pa će se u iduća tri mjeseca boriti za mjesto u udarnoj postavi.

"Iskreno, u ovom trenutku, a često razgovaram s njime i često se vidim s njime, ne vidim da želi otići", rekao je 54-godišnji Mijatović za španjolsku radijsku postaju Cadena SER.

"On želi biti ovdje i boriti se jer vjeruje da može doprinijeti momčadi. On je tipičan igrač koji će, kada vidi da ne može više, biti prvi koji će zatražiti odlazak. Ali s obzirom da se osjeća dobro, da uvijek igra dobro za reprezentaciju, gdje mu više vjeruju, te da ima dobar učinak kada god igra, on ne razmišlja o odlasku", dodao je.

Mijatović je igrao za Real od 1996. do 1999. godine, te bio sportski direktor kluba, no danas ne obnaša nikakvu funkciju na Santiago Bernabeu. Živi u Madridu i komentira utakmice za Cadenu SER.

"U iduća tri mjeseca, od listopada do prosinca, bit će puno utakmica u kojima se sve može promijeniti", napomenuo je u noćnom programu s ponedjeljka na utorak.

Rekao je da je Modrić u lipnju bio produžio ugovor za godinu dana, do 30. lipnja 2024., "unatoč unosnim ponudama" jer želi igrati za Real.

"Luka je fizički jako dobar, veliki je profesionalac. U ovakvoj situaciji, međutim, nije bio od kada je došao u klub. Dvije utakmice zaredom nije igrao, nije se niti zagrijavao", podsjetio je Crnogorac na prethodne prvenstvene oglede s Las Palmasom i Gironom.

Trener Carlo Ancelotti je prije toga izvadio 38-godišnjeg Modrića na poluvremenu derbija s Atletico Madridom.

"Nije neupitni igrač prve postave, toga je svjestan, i to mu smeta. On se voli natjecati, želi doprinositi momčadi i igrati. Uvjeren sam, međutim, da ove sezone može puno doprinijeti", napomenuo je Mijatović.

Mijatović, koji je s Realom 1998. osvojio Ligu prvaka, kaže da je normalno što Modriću nakon silnih godina i 23 osvojena trofeja nije lako prihvatiti sadašnju situaciju.

"Tim više jer je on karakteran igrač, željan pobjeda. U reprezentaciji je uvijek na maksimalnoj razini", rekao je o veznjaku koji je u prosincu s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu pa u lipnju srebrnu u Ligi nacija.

"Stavi li ga Ancelotti na njegovu prirodnu poziciju, i bude li mu dao minute, on će sigurno zadovoljiti", uvjeren je Mijatović.

Modrić je od dolaska u Real u ljeto 2012. osvojio pet Liga prvaka.

"Ljudima se možda čini da je ljut, ali normalno je da mu smeta sadašnja situacija. Bilo bi čudno da nije tako", rekao je Mijatović.

Ancelotti, koji na raspolaganju ima sedam veznih igrača, ljetos je promijenio formaciju iz klasične 4-3-3 u 4-4-2 zbog dolaska Juda Bellinghama. Mladi Englez kupljen za 103 milijuna eura igra isturen na sredini, ispred također mladih Federica Valverdea i Eduarda Camavinge, dok iza njih stoji Aurelien Tchouameni.

Mijatović tvrdi da takva formacija, u obliku romba u sredini, ne odgovara Modriću ali ni ostalim igračima.

"Ne samo da njemu (Modriću) ne odgovara, nego niti drugima. Real Madrid nije pripremljen za igranje u rombu. Ostavlja puno rupa u svim linijama, naprosto ima igrače koji nisu za takav sustav igre, ali dobro...", izjavio je Mijatović.

"Puno je veznih igrača pa ako već želi mijenjati formaciju to bi trebalo biti čistih 4-4-2", zaključio je.

