Nogometaši Tottenhama pobijedili su na Velodrome stadionu Marseille, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, s 2-1 u ogledu 6. kola skupine D Lige prvaka, čime je Tottenham izborio osminu finala ovog natjecanja, dok je Marseille ispao iz Europe.

No, u nastavku je Tottenham napokon zaigrao hrabrije i otvorenije, a izjednačio je u 54. minuti. Sjajno je ubacio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, a Lenglet je loptu pospremio u mrežu za 1-1. Nakon toga su obje momčadi propustile nekoliko dobrih prilika, dok je u samoj završnici uslijedio posljednji domaći udar koji nije okrunjen pogotkom za osminu finala. Čak štoviše, Marseille je na kraju izgubio 1-2 golom Hojbjerga u 95. minuti.

Dotad je Marseille, s obzirom na rezultat iz Lisabona, imao treće mjesto i nastavak natjecanja u Europskoj ligi, ali je na kraju ostao bez ičega. Zbog poraza, na Tudora se okomila legenda kluba, Mamadou Niang, senegalski napadač koji je u karijeri skupio 227 nastupa za Marseille u kojima je zabio 100 golova i podijelio 36 asistencija.

Oprao ga je

"Pola sada prije kraja utakmice bio sam uvjeren da će Tudor izvući Guendouzija i uvesti Payeta. To je bila najlogičnija zamjena koju je mogao napraviti, a nije. Znamo kako je sve završilo, Guendouzi je izgubio loptu za pobjednički gol Tottenhama, a nama je trebao igrač Payetovog profila. Ne znam gdje je Tudoru bila pamet kada je radio zamjene", ispalio je Niang.

"Protivnik se branio u niskom bloku, a on je išao na pobjedu. Uopće nije iskoristio igrača koji je savršeni profil za probiti takvog suparnika. Payet je savršeni tehničar koji zna donijeti loptu u opasnu zonu, zabiti iz daljine i sjajno izvodi prekide. Sve što je Marseilleu trebalo i što je falilo, a Tudor ga uopće ne uvede u igru", nastavio je.

Dmitri Payeta mnogi će se sjećati iz one sezone u West Hamu, kada je sa Slavenom Bilićem oduševljavao Englesku. No, nije mogao bez svog doma te se vratio u Marseille iz kojeg je preselio u London. Do sada je za francuskog velikana odigrao 311 utakmica te je postigao 75 pogodaka i podijelio 93 asistencija.