Legenda o lošem izdanju zvijezde Dinama protiv Hajduka: 'To je previše za dijete'

Hajduk je u velikom derbiju hrvatskog nogometa slavio protiv Dinama na Poljudu, a pogodak je postigao Niko Kristian Sigur. Pitali smo legendarnog igrača i bivšeg trenera Hajduka kako je i sam vidio ovaj dvoboj.

"Više je dekor publike činio derbi, nego sama igra. Malo toga od igre je bilo viđeno. Najvažniji je konačan rezultat do kojeg je Hajduk došao. Mogu reći da u zadnjih 20 godina nisam gledao lošiji Dinamo". rekao nam je Zoran Vulić te dodatno objasnio zašto je igra bila tako 'mrtva'.

"I jedan i drugi trener imaju taj neki talijanski štih. Mislim da im je prvo razmišljanje ne primiti gol. To pokazalo i na utakmici koja je imala puno prekršaja, prekida, a malo igre. Najvažnija je Hajduku ta pobjeda koja može biti jedan dobar međukorak ka osvajanju prvenstva", kaže i smiruje euforiju koja se itekako već osjeti kod svih fanova Hajduka.

"Hajduk treba razmišljati o svakoj sljedećoj utakmici kao da je finale. Ako je to Gorica, onda Gorica, ako je to Dinamo onda Dinamo. Povijest je pokazala da smo puno prerano uvijek ulazili u te neke euforije i stanja kada smo već kao bili prvaci. Mislim da je prvenstvo dugo, ali da Hajduk ima momčad koja može obraniti ovu prednost, pa možda čak i s dva tri dobra pojačanja još povećati šanse", priča nam Vulić, a nas je zanimalo što se događa s hrvatskim prvakom te kako on vidi stanje u momčadi s Maksimira.

"Dinamo je opasan i kad je dobar i kad je ranjen. U ovom trenutku je ranjen. Nema igru, a nedostaje mu dosta povrijeđenih igrača. Mislim da je to Hajduk kvalitetno iskoristio. I ono što mnogi zaboravljaju, igranje u Europi… Evo vidjeli smo kako je možda i to utjecalo na mladog Martina Baturinu. Reprezentacija, Liga prvaka, prvenstvo… mislim da je to previše za dijete. Mislim da mi nemamo ligu koja može pratiti taj ritam", objasnio nam je. Kometirao je i najeće zvijezde klubova te otkrio koji mu je najdraži.

"Ja volim igrač tipa Livaje i Petkovića koji rade razliku na terenu. Livaja to sinoć nije uspio, ali za mene je on uvijek najbolji i kad nije najbolji. Mislim da ne trebamo govoriti da je Baturina bio najlošiji u Dinamu ili možda zbog te greške koju je napravio. Jednostavno bilo je puno gorih u Dinamu. Od njega se puno više očekuje pa ga se gleda s puno očiju", rekao nam je. Dinamo do kraja godine čekaju četiri 'finala' tj utakmice u kojima može vratiti prvo mjesto u svoje ruke.

"Dinamo sada mora napraviti jednu selekciju, rekuperirati se… Volio bih da prođu u Europi u narednu fazu, to je dobro za cijeli hrvatski nogomet, trenere, igrače. Nešto ne štima trenutačno. Mislim da se ništa ne bi promijenilo smjenom trenera, ako mijenjate u 10 kola dva trenera onda nešto drugo nije u redu. Bjelica je odličan trener, dobar taktičar… zadesile su ga ozljede. Gledajte, Dinamo daje najviše reprezentativaca, sve se to mora osjetiti, a najviše se osjeti na mladim igračima kao što su Sučić i Baturina", zaključio je.

