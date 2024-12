Hajdukov heroj nikome nije posvetio gol protiv Dinama: 'Najdraži? Sigurno da je'

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduk je pred 33.502 gledatelja na punom Poljudu pobijedio Dinamo sa 1-0 vrativši se na vrh ljestvice.

Veliki hrvatski derbi, koji je nekoliko puta prekida zbog bakljada, odlučio je pogodak Nike Sigura u 54. minuti. Dinamo je u 89. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Marko Rog. Hajduk se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice s tri boda više od Rijeke, ali i povećavši prednost pred Dinamom na velikih sedam bodova.

Hajdukov heroj Sigur, strijelac jedinog gola, nije skrivao sreću.

"Dobili smo, to je najbitnije, ali naravno da sam sretan da sam zabio gol, da smo dobili derbi, to nije obična utakmica. Ali idemo dalje, imamo Goricu idući tjedan, to je još jedna teška utakmica. Još su tri do kraja polusezone i najbitnije je da radimo, da se fokusiramo na trening. Danas je bilo fantastično", prenosi njegovu izjavu Germanijak.

Gol protiv Dinama nije posvetio nikome.

"To je moj rad, ali rad cijele ekipe, trenera, stožera, svih. Iskreno, imao sam osjećaj da ću zabiti danas. Sretan sam da se isplatilo", izjavio je pa za kraj prokomentirao taj pogodak:

"Rekao sam Kaliku da pusti loptu i nisam očekivao da će Baturina imati loptu ispred mene, vidio sam da mogu uzeti, kroz noge, krenuo sam i onda gol. Najdraži? Sigurno da je".

