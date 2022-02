Ponajbolji nogometaš na svijetu Lionel Messi prošloga je ljeta, nakon što nije uspio produžiti ugovor s Barcelonom, kao slobodan igrač otišao u francuski PSG.

Messi je doveden kao velika zvijezda i trebao je odmah postati ključan član pariške ekipe, no on ne igra dobro kao u Barci pa su na njegov račun počele stizati ozbiljne kritike.

Sada je Messijevu situaciju prokomentirao legendarni Carles Rexach , bivši igrač, skaut, savjetnik, pomoćnik Johana Cruyffa i čovjek koji je Lea kao dječaka doveo u Barcelonu.

'PSG nema identitet'

"Još uvijek ne znamo istinu o Messijevom odlasku i siguran sam da ćemo je saznati kada za to bude pravo vrijeme", izjavio je Rexach za argentinski Super Radio Deportivo pa napomenuo:

"Volio bih da se oprostio u Barceloni. Čovjek koji je odrastao ovdje, volio bih da se povuče dok igra ozbiljno, kako treba… ovdje. Messi bi trebao osvojiti Svjetsko prvenstvo i otići u mirovinu. On to zaslužuje. Leo pati u PSG-u, to je ekipa plaćenika. Oni ne igraju lijep ili spektakularan nogomet, pa čak ni momčadski. Oni pobjeđuju jer se jednoga dana pojavi Neymar, sljedećega Messi, pa Mbappé, ali nemaju identitet kao momčad."

"Messi se mora vratiti u Barcelonu u kojoj god ulozi želi. Volio bih da ostane živjeti u Barceloni. Njegov nogometni život ovdje mora završiti", zaključuje Rexach .