Lionel Messi u suzama je napustio Barcelonu u ljeto 2021. nakon što se s čelnicima kluba nije mogao dogovoriti oko novog ugovora.

Odlučio se za odlazak u PSG s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor, a glavni cilj bio je odvesti Parižane do naslova u Ligi prvaka. U tome nije uspio, a nakon ispadanja od Bayerna u osmini finala ove sezone na utakmici francuskog prvenstva navijači su ga dočekali zvižducima.

Izgledno je da Messi neće potpisati novi ugovor s PSG-om, a potpredsjednik Barcelone Rafa Yuste otkrio je kako bi se Argentinac mogao vratiti na Camp Nou.

'On priča što želite čuti'

"U kontaktu smo s Messijem. On zna koliko ga cijenimo i volio bih da se vrati ovdje. I prije dvije godine sudjelovao sam u razgovorima oko ugovora i sjećam se koliko je bilo teško pustiti Messija. Nema sumnje kako on voli klub i grad, tako da se nadam da ćemo stvoriti uvjete da nastavi ispisivati povijest ovdje", rekao je Yuste.

Za El Mundo Deportivo Gerard Pique je dao zanimljivu izjavu oko situacije: "Poznajem Rafu Yustea. On je sjajna osoba i za svakog će sugovornika odabrati prave riječi. Najčešće one koje želite čuti. Za sve navijače Barcelone povratak Lea je nogometni san, ali bojim se da priča dolazi do točke kada forsiranje situacije može biti kontraproduktivno."

Zanimljivo je da je u vrijeme odlaska iz Barcelone navodno baš Pique šetao uredima i molio danima prije odluke da se Messiju ne produži ugovor...