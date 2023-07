Predsjednik Barcelone Joan Laporta tvrdio je da radi sve što je u njegovoj moći da Lionel Messi dođe u Barcelonu, ali kada je Argentinac ipak prešao u Inter Miami, gazda španjolskog prvaka promijenio je ploču.

Nitko nije mogao vjerovati da će Messi uopće ikada otići iz Barcelone, ali užasna financijska situacija u klubu ga je natjerala na to.

Laporta je sada u intervjuu Vanguardiji otkrio nepoznate detalje i razloge zašto se nije dogodio povratak najboljeg igrača Barcelone u povijesti.

"Sve smo riješili s La Ligom te oslobodili budžet kako bi Messi bio unutar njega. Poslali smo ponudu Messiju, ali onda mi se javio njegov otac Jorge i rekao mi: 'Leo je u Parizu imao jako tešku godinu i sada želi igrati pod manjim pritiskom.' Naravno da mu to ne bi bilo moguće povratkom u Barcelonu i ja sam razumio zašto onda odlazi u Miami", objasnio je Laporta i otkrio:

"Messiju je prethodna uprava Barcelone ostala dužna i mojim povratkom na mjesto predsjednika počeli smo i s isplatom tih dugovanja. Jako pazimo na to. Pobožno plaćamo Messiju već dvije godine i to ćemo raditi sve do 2025.", zaključio je Laporta.