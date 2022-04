Iako se donedavno činilo sigurnim da će ponajbolji napadač svijeta, Francuz Kylian Mbappe (22), od sljedeće sezone biti član Real Madrida, čini se da je došlo do preokreta i da on namjerava ostati u svom sadašnjem klubu - francuskom PSG-u.

Mbappe je takav rasplet dao nagovijestiti prošlog vikenda kada mu je postavljeno pitanje o njegovoj budućnosti. Mladom Francuzu, naime, ugovor s PSG-om istječe na kraju ove sezone i do sad je odbijao ga produžiti. Pretpostavljalo se da mu je plan bio čekati ljeto i tada kao slobodan igrač potpisati za veliki Real Madrid te u njihovom dresu pokušati ostvariti svoj san - osvajanje Lige prvaka, no čini se da to ipak neće biti tako.

"Nisam donio bilo kakvu odluku o budućnosti, svi to znaju. Razmišljam, pojavile su se neke nove stvari. Da sam donio odluku, objavio bih je", izjavio je Mbappe pa otkrio da bi mogao i ostati u Parizu,što se donedavno činilo prilično nevjerojatnim:

"Je li moguće da ostanem u PSG-u? Da, naravno."

U utorak je španjolski Cope objavio da je Mbappe odlučio da će karijeru nastaviti u PSG-u i da će na kraju sezone potvrditi da potpisuje novi ugovor s pariškim klubom.

Na Mbappeovu odluku utjecao je njegov otac kojemu je bila želja da Kylian ostane u PSG-u. S druge strane, njegova majka navodno želi da nastavi karijeru u Real Madridu.