Nogometaši PSG-a slavili su i u četvrtom kolu francuskog prvenstva nakon što je Kylian Mbappé s dva gola srušio Reims. U 16. minuti pogodio je glavom na ubačaj Angela Di Marije, a u 64. minuti je iskoristio precizno dodavanje Hakimija.

Nakon utakmice treneru PSG-a, Mauriciju Pochettinu postavljeno je pitanje ostaje li Mbappé ili seli u Real Madrid.

Stiže treća ponuda?

"On je naš igrač. Nogometna industrija puna je glasina. Naš predsjednik i sportski direktor Leonardo bili su vrlo jasni. On je ovdje s nama i jako sam sretan što ga imam. On je jedan od najboljih", poručio je argentinski stručnjak i tako sigurno razočarao poklike Reala.

Na pragu toga su i informacije koje se mogu pronaći po španjolskim medijima. Javier Herráez s Cadene SER smatra da je malo vjerojatno da će Mbappé zaigrati za Real ove sezone, dok Josep Pedrerol navodi kako se čini da PSG neće prihvatiti Realovu ponudu drugu ponudu.

Neki pak vjeruj da bi Madriđani mogli poslati i treću ponudu od 200 milijuna eura. Pitanje je hoće li je francuzi prihvatili jer su u nekoliko navrata poručili kako ga žele zadržati.