Kylian Mbappe će sljedeće godine napustiti Paris Saint-Germain, a u ponedjeljak je u razgovoru za RMC Sport potvrdio da je to želio učiniti već ovog ljeta i time donijeti klubu novac od odštete, kojim bi mogli naći kvalitetnu zamjenu.

Real Madrid je bio zainteresiran za dovođenje francuskog reprezentativca i jednog od ponajboljih svjetskih napadača, ali je vodstvo PSG-a odbilo nekoliko ponuda u nadi da će Mbappe potpisati novi ugovor s klubom u koji je stigao 2017. iz Monaca za 180 milijuna eura.

"Zatražio sam transfer. Od trenutka kad sam znao da neću potpisati novi ugovor, želio sam da klub dobije odštetu i tim novcem dovede kvalitetnu zamjenu. Ovaj mi je klub mnogo dao. Bio sam sretan tijekom svih godina ovdje i još uvijek jesam. Dovoljno rano sam rekao ljudima iz kluba o svojoj želji, tako da mogu reagirati", izjavio je Mbappe.

Novi intervju

"Želio sam da svi iz ove situacije izađu snažniji, da se rastanemo sporazumno, napravimo dobar posao i to sam poštovao. Rekao sam, ako ne želite da odem, onda ću ostati."

Mbappe je zanijekao da je više puta odbio ponude za ostanak u PSG-u. U utorak je pak izašao njegov intervju za L'Equipe. Tamo je opet odgovorio na pitanje zašto je ljetos želio napustiti PSG i što se stvarno događalo tih dana.

"Želio sam napustiti PSG i prijeći u Real Madrid. Poslali su ponudu za mene. Mislio sam da je moje vrijeme u PSG došlo kraju i logično mi je bilo da odem iz kluba", kazao je i nastavio.

"Prije Eura klubu sam priopćio da ne želim potpisati novi ugovor i da želim otići. Međutim, oni su rekli 'ne' i željeli su da ostanem. Sada sam tu i sretan sam, ali daleko sam od potpisivanja novog ugovora jer sam želio otići ovog ljeta. Hoću li otići 2022.? Toliko sam dugo u nogometu da znam da se svašta može dogoditi. Da mi je je netko rekao da će Messi igrati za PSG ne bih mu vjerovao tako da nikada ne znate što se može dogoditi", kazao je.

Osvrnuo i na nedavni incident s jedne utakmice francuskog prvenstva kada je Neymara nazvao klošarom jer mu Brazilac nije dodao lotu u jednoj akciji.

"Da, nazvao sam ga klošarom jer mi nije želio dodati loptu. Neke se stvari stalno događaju u nogometu zato sam odmah nakon utakmice razgovarao s njim oko toga. To se događa jer želimo pobijediti. To je to i nema nikakvih problema", poručio je.

Otkako je u kolovozu 2017. stigao u PSG iz Monaca, prvo na jednogodišnju posudbu, a potom potpisao i ugovor o ostanku, Mbappe je za Parižane postigao 136 pogodaka u 182 nastupa.

U novoj sezoni je u 11 utakmica bio strijelac četiri puta, ali se pet puta našao i u ulozi asistenta.