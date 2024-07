Na red je stiglo šest uzvratnih utakmica prvog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka. Među njima, ističe se susret između gruzijskog Dinama Batumija i bugarskog Ludogoretsa, gdje će Ludogorets pokušati zadržati svoju prednost od 3:1 iz prvog susreta. Ovu utakmicu, koja počinje u srijedu u 19 sati, sudit će kompletna hrvatska sudačka ekipa na čelu s Dariom Belom.

Belu će asistirati Goran Pataki i Marjan Tomas, dok će Patrik Kolarić biti četvrti sudac. U VAR sobi će biti Fran Jović i Mario Zebec. Ova utakmica predstavlja drugi ovosezonski susret kvalifikacija za Ligu prvaka pod vodstvom hrvatskih sudaca. Prošlog tjedna, Patrik Kolarić je debitirao u elitnom europskom natjecanju kao glavni sudac u susretu između kazahstanskog Ordabasyja i moldavskog Petrocuba, dok je Bel tada bio četvrti sudac. Ovaj put, zamijenili su uloge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dario Bel je do sada sudio tri utakmice u kvalifikacijama za Ligu prvaka, sve u prvom pretkolu. Prije dvije godine, sudio je susret između kazahstanskog Tobola i mađarskog Ferencvaroša (0:2), a prošle godine je dijelio pravdu u dvoboju između velškog The New Saints i švedskog Hackena (0:2). U svojoj karijeri, Bel je vodio ukupno 196 utakmica, od čega 106 u SuperSport HNL-u. Osim toga, sudio je četiri utakmice u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu te tri susreta grupne faze Konferencijske lige, uključujući utakmicu između norveškog Bodo/Glimta i švicarskog Lugana prošle sezone (5:2).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa