U prvom dvoboju ovosezonskog finala Hrvatskog nogometnog kupa nije bilo ni pobjednika ni golova, Dinamo i Rijeka su u srijedu na maksimirskom stadionu odigrali 0-0. Drama oko novog slavljenika u Kupu tako se seli na riječku Rujevicu gdje će se iduće srijede odigrati uzvratna utakmica. Nakon duže vremena u ovom finalu vrijedi pravilo pogotka u gostima.

Utakmica nije ponudila previše toga zanimljivoga, a dan nakon nje za komentar smo nazvali Nikolu Jurčevića, bivšeg nogometaša i trenera Plavih te hrvatskog reprezentativca.

"Nije to bila baš kvalitetna utakmica, puno više smo očekivali s obzirom na to da je bila riječ o finalu Kupa. Očito se radilo o dva razloga - jedan je da momčad kalkuliraju jer postoji i uzvrat u Rijeci, a drugi je što su se malo 'ispuhali'. Dugačko je bilo prvenstvo, dugačka je sezona. Dinamo se energetski ispraznio nakon osvajanja naslova. Rijeka je, s druge strane nakon tri poraza malo poljuljana i znaju da u Maksimiru dobro ne prolaze pa su se postavili opreznije. U svakom slučaju, jedna utakmica koja je, rekli bismo, za zaborav i nadam se puno zanimljivijem uzvratu u Rijeci

Potom je govorio o spornim pravilima, da se ponovno u finalu igraju dvije utakmice te da gol u gostima vrijedi više.

"Meni je osobno malo ljepše kad je jedna finalna utakmica, to jedno baš finale. Što se tiče gola u gostima mislim da ako se svugdje u Europi i u svijetu igra na drugi način, da to treba vratiti kao u Uefinim natjecanjima. Ali ne bih sada rekao da je to glavni uzrok za to da je utakmica izgledala kako je izgledala".

Za kraj se osvrnuo na uzvratnu utakmicu koja će odlučiti osvajača Kupa sljedećeg tjedna na Rujevici.

"Slično kao i ona utakmica koja je odlučivala o prvaku u HNL-u. Očekujem sjajnu atmosferu, 'nabrijanu' Rujevicu, motiviranu Rijeku i Dinamo opet s tom svojom rutinom i pobjedničkim DNK. Šanse su podjednake, s ipak jednom malom prednošću Dinama", zaključio je.