Mario Mandžukić je svoju karijeru zaključio prošle godine. Hrvatski napadač imao je nevjeorjatno bogatu karijeru, igrao je u brojnim velikanima, a vjerojatno je najveći trag ostavio u Juventusu.

Svoj nogometni put je počeo u Marsoniji, nakon čega je igrao u Zagrebu i Dinamu. Iz hrvatske prijestolnice jre preselio u Wolfsburg gdje je prošao pravu "ratnu" obuku kod Felixa Magatha. Potom je igrao u Bayernu, Atletico Madridu i Juventusu, a karijeru je zaključio nakon epizode u Al-Duhailu i Milanu.

U Juventusu je postao apsolutna legenda zbog svojeg zalaganja na terenu, kultni list Gazzetta dello Sport, piše: "Prvi dio sezone za Juventus je sve samo ne pozitivan. Nakon 14 kola Serie A u najboljem slučaju će za liderom zaostajati čak 10 bodova, a iz Lige prvaka ispao je već nakon grupne faze. Istina je da Juve ima velikih problema s ozljedama, ali daleko najveći problem mu je nedostatak vođe. Kao što je bio Mandžukić."

'Ratnik među ljudima'

Tijekom njegovih godina u klubu Juve je bio pun borbenih igrača, od obrane koja je bila potpuno talijanska do Khedire i Matuidija u vezi, ali nitko se nije toliko žrtvovao za momčad kao što je to radio Hrvat. Da, on je bio napadač, ali onaj koji je uvijek bio spreman pretvoriti se u lijevog beka i braniča kako bi se podčinio ekipi.

Marione 'No Good', kako su ga zbog vječne namrgođenosti zvali navijači, postao je njihov idol zato što je bio, kako je pisalo na transparentu na južnoj tribini, 'Ratnik među ljudima'. Onaj koji daje sve i žrtvuje sebe za momčad."