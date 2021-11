Nogometaši Dinama i Osijeka u susretu su 16. kola Prve HNL na stadionu u Maksimiru igrali 1:1. Goste je u vodstvo doveo Ivan Fiolić (16'), a izjednačio je Bruno Petković (80').

Iako je Dinamo dominirao prvim poluvremenom i imao nekoliko izglednih prilika za pogodak, Osijek je imao prednost na odmoru, a do gola je stigao iz jedinog udarca prema domaćim vratima. Žaper je dobio zračni duel na sredini igrališta, lopta je došla do Topčagića koji ju je odmah poslao u for Fioliću koji je pobjegao Teophile-Catherineu i zatim smireno svladao Livakovića.

Osijek preuzeo vodstvo

I u nastavku je Dinamo bio mnogo bolji suparnik, a to je i materijalizirao poravnanjem u 80. minuti. Mišić je izveo slobodni udarac s desne strane, Petković je bio najviši u skoku te s desetak metara pogodio sam donji lijevi kut nemoćnog Malenice.

"Izuzetno pomiješani osjećaji, ne samo moji nego i svih igrača. Bila je to jedna utakmica koja je po svemu morala otići na našu stranu, ali to se ipak nije dogodilo. Rezultatski ne možemo biti zadovoljni neriješenim jer nismo nikad zadovoljni tim ishodom niti na jednom terenu, pogotovo na Maksimiru. Ono čime možemo biti zadovoljni je angažman momčadi od prve do zadnje minute", objasnio je trener Dinama, Damir Krznar, po završetku utakmice za klupsku internetsku stranicu pa dodao:

"Primljeni pogodak u trenucima potpune dominacije nije nas poljuljao, ponovno smo imali ideju i igru, imali smo sve statističke brojke na našoj strani. Lopta jednostavno nije htjela u gol. Nakon izjednačenja imali smo još uvijek jedan impuls više mada smo bili umorni i potrošeni. S te strane mogu biti zadovoljan i čestitati igračima, ali rezultatom nikako ne."

'Ademiju će trebati vremena'

"Stvorili smo izuzetno puno šansi, ali nišanske sprave nisu bile na nivou, imali smo puno udaraca preko i pored gola. Vjerujem da je u tih 20-ak pokušaja još koji udarac išao u okvir gola da bi završio u mreži. Danas se to nažalost nije dogodilo, ali moramo ići dalje. Moramo pregristi i iz svega toga nešto naučiti. Dajemo puni gas dalje, nemamo vremena za očajavanje", kazao je Krznar.

Rekao je i kako je Bruno raspoložen i raspoloživ, a Ademi je po planu dobio 15-20 minuta.

"Trebat će mu vremena jer je bila velika pauza. Koristit će on te minute i vjerujemo kroz 2-3 utakmice da ćemo imati ponovno pravog Ademija, to će biti fantastično pojačanje za nas."

Ovim remijem Osijek je preuzeo vodstvo na ljestvici sa 31 bodom, jednim više uz utakmicu više od druge Rijeke, a tri više uz također utakmicu više od trećeg Dinama.