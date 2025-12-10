FREEMAIL
može li iznenaditi? /

Hrvatski trener pred izazovom karijere: Dva koraka udaljen od vrha svijeta

Hrvatski trener pred izazovom karijere: Dva koraka udaljen od vrha svijeta
Foto: Sportski.net

Pobjednik iz brazilskog - egipatskog sraza izborit će plasman u finale u kojem će 17. prosinca igrati protiv pobjednika Lige prvaka

10.12.2025.
21:39
Hina
Sportski.net
Nogometaši brazilskog Flamenga izborili su plasman u polufinale Interkontinentalnog kupa nakon što su u četvrtfinalu u Al Rayyanu pobijedili meksičku Cruz Azul sa 2-1.

Utakmica je igrana pred svega 7.000 gledatelja na stadionu Ahmad bin Ali u Al Rayyanu koji ima kapacitet 45.000 gledatelja.

Flamengo je poveo u 15. minuti golom Giorgiana De Arrascaete, izjednačio je Jorge Sanchez u 41. minuti, a pobjedu brazilskom sastavu donio je De Arrascaete postigavši u 71. minuti svoj drugi gol na utakmici.

Flamengo će u polufinalu, 13. prosinca na istom stadionu igrati protiv egipatskog kluba Pyramids kojeg vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić.

Podsjetimo aktualni prvak Afrike je u četvrtinalu 23. rujna pobijedio favorizirani saudijski Al-Ahli sa 3-1.

Pobjednik iz brazilskog - egipatskog sraza izborit će plasman u finale u kojem će 17. prosinca igrati protiv pobjednika Lige prvaka Paris St. Germaina.

FIFA Interkontinentalni kup je godišnje klupsko natjecanje koje organizira FIFA i u kojem nastupaju aktualni prvaci svih šest konfederacija (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF, OFC), s time da europski prvak ima izravan plasman u finale, a ostali kroz međukonfederacijske oglede odlučuju izazivača za završni susret.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamu Betis stiže u izazovnom razdoblju: Je li derbi s Hajdukom iscrpio Plave?

Krunoslav JurčićPyramidsSvjetsko Klupsko Prvenstvo
