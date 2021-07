Jedan od najboljih igrača Prva HNL Kristijan Lovrić već je dugo na meti mnogih klubova, ako je vjerovati napisima stranih medija. Nije ni čudo, Lovrić je prošle sezone zabio 18 golova te zabilježio 7 asistencija.

Zanimljivo je da je škotski novinar Richard Wilson prije par dana najavio kako je Celtic ozbiljno zainteresiran za Lovrića te da bi ga mogli dovesti već ovog ljeta. Nije to veliko iznenađenje jer je već prije bilo govora da bi Lovrić mogao preseliti u Škotsku.

Jesu li spremni platiti?

No, Celtic neće baš jeftino proći ako krene u realizaciju ovog posla. Lovrić vrijedi 6 milijuna eura prema Transfermarktu, a teško da će ga Gorica pustiti za manje, s obzirom na to da je ugovorno vezan za njih do 31. svibnja 2023. godine.

O Lovrićevim kvalitetama u igri već se sve zna. Sjajan je izvođač prekida, što se iznimno cijeni u otočkom nogometu, rasni strijelac i kreator u zadnjoj trećini. Upisao je čak i jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju, iako ga Zlatko Dalić nije vodio na Euro.