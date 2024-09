Ostaju li Kovačić i Gvardiol bez trofeja? Kreće suđenje koje bi moglo preokrenuti nogometni svijet

Manchester City već je dugo vremena 'na meti' svih nogometnih zaljubljenika koji sumnjaju u poslovanje Građana, a nakon dugo vremena sada kreće i ozbiljno suđenje zbog ukupno čak 115 financijskih prekršaja.

Ugledni BBC sve skupa naziva sportskim suđenjem stoljeća te jednim od najkritičnijih trenutaka u povijesti Premier lige. Klub s kojim Pep Guardiola 'žari i pali' u posljednjih desetak godina optužen je za kršenje pravila financijskog fair-playa, a prvo saslušanje na sudu bit će u ponedjeljak.

Suđenje bi trebalo trajati oko dva i pol mjeseca, a presuda bi trebala biti donesena početkom 2025. godine. Englezi ističu kako bi presuda mogla zadati jak udarac i cijeloj Premier ligi.

Manchester City u vlasništvu je milijarderske obitelji iz Abu Dhabija i centar je sportske korporacije koja obuhvaća 13 momčadi s pet kontinenata.

Optužbe se vežu za 14 sezona u periodu od sezone 2009/10, a pitanje je hoće li odvjetnici uspjeti obraniti Manchester City koji je optužen da nije dostavio točne informacije o detaljima isplata za igrače i menadžere te da nisu dostavili točne podatke o profitu, ali i o nekim stvarima vezanim za financijski fair play.

Sve je procurilo u javnost preko njemačkih novinar Der Spiegel još 2009. godine, a Premier liga je s istragom Manchester Cityja krenula 2018. godine. Klub sa Etihada trvdi da ima jasne dokaze u svoju obranu, a je li to uistinu tako saznat ćemo u narednih nekoliko mjeseci.

Mogli bi ostati bez svih trofeja

Englezi nagađaju i koje su to kazne koje se očekuju za Manchester City ukoliko se ispostavi da su krivi. Iako su mnogi očekivali da Manchester City bude izbačen u Championship, to je kazna koja se najmanje očekuje i malo tko vjeruje u to.

Kazna koja je najvjerovatnije je oduzimanje bodova te novčana kazna. Već su neki klubovi kažnjeni oduzimanjem bodova, ali to je ništa u usporedbi što bi se moglo desiti Građanima. Naime, nekoliko izvora iz Engleske tvrdi da će Manchester Cityju biti oduzeto 30 bodova te bi narednu sezonu krenuli iz debelog minusa.

Postoji naravno i puno gora opcija, a to je da Manchester Cityju budu oduzete titule te da budu dodijeljene drugim momčadima, ali to se još uvijek razmatra.

Iz Manchester Cityja poručuju da nisu krivi, ali sve to će sada morati dokazati i na suđenju. Zanimljivo je da je i Guardiola najavio kako bi mu ovo mogla biti posljednja sezona u Cityju, što su mnogi protumačili kako već priprema tlo ukoliko klub s Etihada bude jako kažnjen.