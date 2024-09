Bara otkrio kako je propao transfer koji je Hajduku trebao donijeti veliki novac

Poznati hrvatski menadžer Andy Bara otkrio je zanimljive detalje oko neostvarenog transfera Rokasa Pukštasa iz Hajduka.

Mladić iz Amerike Litvanskog podrijetla koji je prije manje od mjesec dana napunio 20 godina bio je predviđen za prodaju iz koje je splitski klub trebao ostvariti značajnu financijsku dobit. Cifre su skakale u nagađanjima do deset milijuna eura, a Bara je podijelio detalje o situaciji u gostovanju na Podcast Inkubatoru.

"To je trebalo biti potpisano. Ja sam krenuo raditi na tom poslu, ali kada je došla nova Uprava, rekli su bit će sutra, bit će prekosutra… To se nikada nije dogodilo. Nisam dobio taj papir. Imao sam dogovor s bivšom Upravom da mi prepuste da obavim taj transfer, no ovo ljeto nisam na tome radio. Prekinuo sam jer sam se bojao da ću ispasti smiješan pred klubovima koje poznajem, budući da nemam punomoć od kluba da bih nudio Pukštasa", rekao je Bara pa nastavio:

"Počeo sam raditi na tome, Parmu sam kontaktirao davno, ali sam se isključio iz tog posla. Čak i da se transfer s Parmom realizirao, ja ne bih sudjelovao u tome. Nisu mi dali papir i punomoć, unatoč ranijem dogovoru. Kada je došla nova Uprava, stalno su odgađali. Čuo sam se s Nikolom Kalinićem više puta, a on mi je u jednom trenutku rekao: 'Reci dva kluba, pa ću ti ja dati za ta dva kluba.' Odgovorio sam: 'Prijatelju, hvala ti. Želim vam svu sreću, prodajte ga sami.' Nakon toga, mene taj igrač više nije interesirao", pojasnio je Bara.

