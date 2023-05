Hrvatski napadač Andrej Kramarić ove sezone Hoffenheimom se bori za opstanak u Bundesligi. Njegova je momčad četiri kola prije kraja na 14. mjestu s 29 bodova, samo dva više od mjesta koja vode u drugu ligu.

Kramarić je u klubu od siječnja 2016. kada je prvo stigao na posudbu iz Leicestera, da bi ga tog ljeta njemački prvoligaš otkupio od Engleza za 11 milijuna eura.

U 249 nastupa za Hoffenheim Krama je zabio 112 golova uz 49 asistencija. Ove sezone je u 30 nastupa zabio devet golova uz dvije asistencije.

"Nisam ni pomislio da ću doživjeti tako dug put s klubom. To je nešto vrlo posebno i uvijek ću imati lijepe uspomene na to kad se budem osvrtao na svoju karijeru. Jednog ću dana biti jako ponosan na to. Proteklih godina sam imao dva ili tri vrlo konkretna razgovora s Bayernom, ali na kraju sam ostao u Hoffenheimu i sretan sam ovdje", otkrio je Kramarić pa se potom osvrnuo na borbu za opstanak.

"Pritisak me inspirira. Moraš biti koncentriran i dati sve od sebe za pobjedu. Nema vremena za tugu i brigu u borbi za opstanak. Mislim da ljudi u Hoffenheimu znaju da se mogu osloniti na mene. U ovako teškoj situaciji, da oprostite, morate pokazati muda i bilo mi je važno preuzeti odgovornost. Općenito, želim vidjeti samopouzdanje kod suigrača."