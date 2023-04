Nogometaši Bayerna ostali su bez domaće pobjede u 28. kolu Bundeslige, odigrali su 1-1 protiv Hoffenheim, a koban je po Bavarce bio hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

Bayern je poveo u 17. minuti golom Pavarda i sve do 71. minute Bayern je imao prednost. No, tada je na scenu stupio hrvatski reprezentativac Kramarić koji se i ranije u karijeri pokazivao posebno inspiriranim u utakmicama protiv ovog suparnika.

Sjajan je pogodak postigao Kramarić iz slobodnog udarca, s 20-ak metara. Prebacio je živi zid i iako je domaći vratar Sommer malo dirao loptu, pogodak nije spriječio. Kramariću je to bio deveti ligaški pogodak ove sezone. Odmah nakon toga Pavard je zabio svoj drugi gol na utakmici, tada za 2-1 Bayerna, ali je VAR poništio pogodak.

Borussia nije iskoristila svoju priliku

Do kraja utakmice Bayern je žestoko stisnuo suparnika. No, domaći su igrači promašivali šanse ili je sve ostalo zaustavljao odlični vratar Baumann. Završilo je 1-1 što je Hoffenheimu pomoglo za dodatni mali bijeg od opasne zone ispadanja na ljestvici.

Remi Bayerna nije iskoristila Borussia iz Dortmunda koja je na dramatičan način ostala bez pobjede kod Stuttgarta unatoč tome što je imala igrača više i vodstvo 2-0. U 92. minuti Reyna je postigao pogodak za vodstvo Borussije 3-2, ali u 97. minuti, nakon greške u obrani, Stuttgart je došao do boda. Strijelac za erupciju oduševljenja je bio Katompa-Mvumpa.

Borussia je u prvom poluvremenu stekla dva pogotka prednosti. U 26. minuti domaću je mrežu naciljao Haller, a samo sedam minuta kasnije i Malen za 2-0. Domaćin je novi udarac doživio u 39. minuti kada je Grk Mavropanos dobio drugi žuti karton. Prvi je zaradio samo nekoliko minuta prije toga.

Sosa i Gvardiol igrali 90 minuta

U nastavku utakmice Borussia (D) je imala brojne prilike povećati vodstvo i osigurati pobjedu, ali Stuttgart je držao tih 0-2, a u 77. minuti je Coulibaly smanjio na 1-2 i time unio dramatiku u završnicu. Sve je za Borussiju postalo još gore u 84. minuti kada je Vagnoman pogodio za izjednačenje 2-2.

U nadoknadi su postignuta nova dva gola, a Borussia je u 97. ostala bez pobjede i bodovnog izjednačenja na vrhu ljestvice s Bayernom. Bavarci tako i dalje imaju dva boda više. Hrvatski reprezentativac Borna Sosa odigrao je cijelu utakmicu za Stuttgart koji je i dalje u problemima, na 16. mjestu ljestvice.

Leipzig je na domaćem terenu svladao Augsburg 3-2, a Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za pobjednički sastav. Po Leipzig utakmica nije dobro počela, već u petoj minuti Maier je doveo goste u vodstvo.

Beljo igrao 60 minuta, Čolina na klupi

No, Leipzig time nije bio uzdrman. Prvo je je Kampl izjednačio u 10. minuti, a potom je odlični Timo Werner zabio dva pogotka, u 32. i 35. minuti, za 3-1 Leipziga. U samoj završnici je Augsburg smanjio golom Vargasa, ali do boda ipak nije stigao. Za goste je mladi hrvatski reprezentativac Dion Drena Beljo igrao do 61. minute, dok je David Čolina ostao na klupi za pričuve kroz cijelu utakmicu.

Koeln i Mainz su remizirali 1-1 u susretu gdje su gosti poveli u 17. minuti golom Ajorquea, dok je Koeln izjednačio u 51. minuti. Strijelac je bio Austrijanac Ljubičić.

Ovo 28. kolo zaključit će se u nedjelju kada su na rasporedu tri utakmice, a sastaju se Werder - Freiburg, Union Berlin - Bochum i Wolfsburg - Bayer.