Real Madrid je u srijedu na gostovanju pobijedio trećeligaša Alcoyano s 3-1 i izborio plasman u osminu finala Kupa kralja. "Kraljevi" tako nisu Alcoyanu dopustili da napravi senzaciju poput one prošle sezone kada ih je taj klub izbacio iz ovog natjecanja.

Domaćin je dobro držao do posljednjih 15 minuta, kada je Real s dva gola prelomio utakmicu. Real je poveo u 39. minuti, a pogodak je postigao Eder Militao. Izjednačio je Daniel Vega u 66. minuti, no "Los Blancosi" su do kraja utakmice otklonili sve dvojbe s dva gola. Za 2-1 je zabio Marco Asensio u 76. minuti, a dvije minute kasnije Jose Juan je pogodio vlastitu mrežu.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić dobio je poštedu.

Trećeligaš izbacio Celtu

Barcelona je daleko teže nego što se očekivalo izborila 2-1 pobjedu na gostovanju kod trećeligaša Linaresa, a za iznenađenje se pobrinuo trećeligaš Atletico Baleares koji je s 2-1 porazio Celtu Vigo.

Real Betis je bez većih problema na gostovanju porazio drugoligaša Valladolid s 3-0, a Real Sociedad je u Leganesu savladao istoimenog člana Segunde s 3-2.

U četvrtak je na rasporedu još sedam susreta, pri čemu Sevillu očekuje gostovanje kod drugoligaša Real Zaragoze, dok će Atletico Madrid gostovati kod trećeligaša Rayo Majadahonda.