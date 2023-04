Chelsea je u siječnju rekordno potrošio, kupovalo se luđački, a novi vlasnik Todd Boehly je pokazao da mu nije strano kupovati. Na ljeto su dovedeni Gabriel Slonina, Marc Cucurella, Carney Chukwuemeka, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling i Wesley Fofana, a na zimu se ta lista samo proširila. Došao je Enzo Fernandez u rekordnom transferu Premier lige za 121 milijuna eura, došao je Mihajlo Mudryk za 70 milijuna eura, Benoit Badiashile za 38 milijuna eura, Noni Madueke za 35, Malo Gusto za 30, Andrey Santos za 12,5, David Datro Fofana za 12 te Joao Felix, koji je došao na posudbu za koju je Chelsea iskeširao 11 milijuna eura.

Trošilo se ludo, a čini se da je sada došlo vrijeme i za prodaju. Dolaskom Fernandeza postalo je sve jasnije da u Chelseaju više na računaju na našeg Matea Kovačića te se Hrvat spominjao kao jedan od igrača koji će napustiti Stamford Bridge.

Kovačiću će krajem sezone biti 29 godina, dokazan je igrač te bi Chelsea na njemu mogao poprilično zaraditi, a nagađanja je komentirao trener Chelseaja Graham Potter:

'Takav je život'

"To su sve veliki igrači, odlični momci koje bih volio imati i dalje. No, ne pita se samo mene, ne odlučujem ja. To su komplicirane stvari koje uključuju i klub i igrača i puno drugih stvari na koje ja ne mogu utjecati", rekao je Potter i dodao:

"Iznimno poštujem Matea. On ima važnu ulogu u momčadi, bio je i kapetan, ali ostanak ovisi samo o njemu i o klubu. Ovo nije idealan svijet u kojemu radimo. Neke stvari na ljeto neće biti lake, ali takav je život."

Daily Mail piše da iz Borussije Dortmund vide Matea kao zamjenu za Judea Bellinghama.