Monaco, hrvatskog trenera i bivšeg izbornika Hrvatske, Nike Kovača, slavila je s 3:1 na gostovanju kod Angersa i ostvarila je prvu pobjedu u posljednjih pet kola francuske Ligue 1.

Gosti iz Kneževine su poveli u 25. minuti golom Myrona Boadua, a posljednjim trenucima prvog dijela Sofiane Diop je zabio za 2-0. Angers je smanjio u 55. minuti kada je Alexander Nubel nespretno zatresao vlastitu mrežu, a pobjedu Monaca potvrdio je Axel Disasi pogodivši u 73. minuti za 3-1.

Kovač je trenutno tek sedmi na ljestvici i nakon 16 kola ima osvojena samo 23 boda. Kovačeva momčad tek je sada malo došla do zraka, a on je nakon utakmice bio oduševljen.

Kako ih je probudio

"Dominirali smo cijelu utakmicu i to je ono što volim vidjeti. Jako smo pritisnuli Angersovu obranu. To je ono što tražim od svoje ekipe, u to želim da se razvije. Rekao bih da smo odigrali našu najbolju ligašku utakmicu ove sezone i zbog toga sam sretan. Moramo nastaviti igrati na ovakvoj razini", izjavio je Kovač.

Zatim je otkrio i kako je uspio probuditi momčad i prekinuti crnu seriju.

"Raspoloženje u svlačionici nakon utakmice je bilo sjajno. Nemamo samo 11 igrača, imamo ih 25 i svaki od njih je važan. Dao sam igračima slobodu u igri s loptom da budu kreativniji i mislim da su svi opravdali povjerenje", otkrio je Kovač i zaključio...

"Mičemo se korak po korak. Klubovi su bodovno vrlo izjednačeni, zato moramo nastaviti s dobrim rezultatima. Ovaj rezultat nam daje samopouzdanje".