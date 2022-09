Nogometaši Wolfsburga, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, slavili su u šestom kolu Bundeslige na gostovanju kod Eintrachta s 1:0. Međutim, nakon te utakmice došlo je do neočekivane situacije, koja je zapravo prerasla u incident.

Naime, Kovač je nakon tog susreta odlučio izbaciti iz momčadi slavnog napadača i nekadašnjeg reprezentativca Maxa Krusea. Kruse, koji je za "Elf" odigrao 14 utakmica i zabio četiri gola, nije u bog zna kakvoj formi i Kovač nije oduševljen njegovim zalaganjem pa ga je prekrižio.

"Od Krusea nismo vidjeli nikakvu želju, a kao trener to moraš vidjeti. Zato smo donijeli odluku, više neće igrati za klub u budućnosti", rekao je Kovač pred kamerama Sky Sportsa.

I sami u nevjerici novinari su tražili od Kovača da potvrdi to što je rekao. "Da. Ja kao trener imam odgovornost pomoći momčadi. Ovaj klub je iznad svega i zato smo zajednički donijeli tu odluku", odlučno je poručio Kovač.

Brzo je dobio odgovor

Sport Bild usto navodi kako kod Kovača važe izuzetno stroga pravila i da se najviše pozornosti posvećuje fizičkoj pripremi i disciplini, a Kruse očito nije ispunio ta očekivanja.

Kruse je za Wolfsburg potpisao, po drugi put u karijeri, u siječnju ove godine i ugovor mu isječe sljedećeg ljeta, a on je vrlo brzo odgovorio Kovaču na opasne i komentirao je odluku.

"Nakon što sam započeo dvije utakmice ove sezone ova je vijest došla kao izneneđenje, ne samo za mene, nego i sve. Došao sam u Wolfsburg prošlog siječnja da bih pomogao i mislim da sam to napravio tijekom druge polovice prošle sezone. Mislim da svatko tko me poznaje zna da sam uvijek davao sve od sebe za klub za koji sam igrao. Ne mislim samo ovdje, nego svugdje gdje sam igrao zadnjih 12 godina. Ja ću sam odlučiti kada je došao moj kraj igranju u Bundesligi, nitko drugi to neće odlučiti za mene", rekao je Kruse.

Situacija još uvijek nema rasplet jer Kruse je pod ugovorom, ali teško je za očekivati da će Kovač pogaziti svoju riječ.