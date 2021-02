Bivši hrvatski kapetan reprezentacije Hrvatske, kasnije i njen izbornik, sad trener zahuhtalog Monaca Niko Kovač, uoči nedjeljnog derbija protiv PSG-a, a povodom te utakmice, kao i sutrašnjeg derbija u Bundesligi između svoja dva bivša kluba Eintrachta i Bayerna, dao je veliki intervju za njemački Sport1 u kojem je najavio taj susret, ali i komentirao Ivana Perišića.

Kovač se u velikom razgovoru objavljenom osvrnuo na izjave Rafinhe i Ivana Perišića koji su ga kritizirali nakon što su napustili Bayern, prenose francuski i njemački mediji…

Perišić je u intervjuu za Interovu internetsku stranicu odmah po povratku na San Siru, s kojeg je otišao na Allianz Arenu na posudbu, otkrio da je početak u Bayernu bio težak dok je na klupi sjedio Niko Kovač.

“Imao sam nekoliko problema s trenerom Nikom Kovačem. Nakon toga u veljači sam čak i ozlijedio gležanj, ali podigli smo se i uspjeli sve osvojiti na kraju”, rekao je tada Ivan Perišić.

Kovač na to sad odgovara:

“Znate što sam naučio ovih godina u svojoj karijeri? Uvijek postoje dvije istine. Svatko ima svoju percepciju onoga što je ispravno, a vi biste kao novinari trebali saslušati obje strane, a ne pisati jednostrano. To je sve ću reći i ostavit ću to iza sebe. Ja znam kako je bilo s njima.”

Inače, Monaco je trenutno 4. s 49 bodova, čak 11 više od Rennesa. Lyon mu bježi s tri boda. Sutra igraju dvije Kovačeve bivše momčadi Eintracht i Bayern.

