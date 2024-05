KOTARSKI U DRUGOM PLANU / Izbacio Dinamo i Hajduk, odigrao sezonu iz snova i osvojio titulu, a Dalić ga nije pozvao na Euro

Dominik Kotarski nije na popisu Zlatka Dalića, ali nema brige, on je budućnost i ima razloga za slavlje jer njegov je PAOK prvak Grčke - četvrti put u svojoj povijesti. I to kako. U posljednjem im je kolu odgovarala samo pobjeda, a morali su na noge mrskom gradskom rivalu Arisu. Iako su zadnjih 15 minuta igrali s igračem manje, došli su do pobjede i tako s 2 boda prednosti ispred AEK-a uzeli naslov. Neka Solun slavi, mi se nećemo pridružiti čestitkama - PAOK je izbacio hrvatske klubove Hajduk i Dinamo iz Europe.