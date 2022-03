Nogometaši Hajduka i Dinama u derbiju su 27. kola Prve HNL na Poljudu odigrali 0:0.

U odličnom ambijentu ispunjenog Poljuda dva najpopularnija hrvatska kluba odigrala su ne pretjerano kvalitetan dvoboj s malo prilika za pogodak.

Ovakvim ishodom derbija zasigurno je zadovoljniji Dinamo koji je zadržao pet bodova prednosti u odnosu na Hajduk. Trenutačno je Dinamo vodeći na ljestvici s 54 boda, jednim više od drugog Osijeka, a dva od treće Rijeke, dok je Hajduk na 49 bodova.

Kopić: 'Za nijansu smo bili bliži'

Nakon derbija svoj komentar utakmice za Arenu Sport dali su trener Dinama, Željko Kopić i igrač Dinama, Bartol Franjić.

"Možemo biti zadovoljniji od njih. Išli smo na sva tri boda, ali nismo uspjeli doći do željenog pogotka. Mi moramo biti zadovoljniji s ovim bodom, ali se ne smijemo zadovoljiti time. Ipak smo mi Dinamo. Trebamo uvijek ići po pobjedu. Znali smo da je tu neugodno za igrati i da je ovdje odlična atmosfera", rekao je igrač Dinama, Bartol Franjić.

"Za nijansu smo bili bližu. Imali smo kvalitetniji posjed, onu situaciju Oršića, Bočkaja na drugoj stativi i bilo je nekoliko dobrih prilika. Dobri, u redu, ali mislim da smo bili bliži tri boda. Mi imamo kvalitetu, ne možemo igrati više od 11 igrača u datom trenutku. Ovo nam je bilo bitno ovaj tjedan se pripremiti za Hajduk. Igramo tek sljedeću nedjelju s Belupom pa imamo malo više vremena za pripremiti se", rekao je Željko Kopić.

Dambrauskas: ''Dali smo sve, ali to nekada nije dovoljno'

Zatim je utakmicu prokomentirao i igrač Hajduka, Filip Krovinović, ali i trener Hajduka, Valdas Dambrauskas.

"Uvijek će se desiti malo crnih rupa, ali nismo odustajali. Nismo uspjeli, ali idemo dalje. Razlika na ljestvici je i dalje prisutna, ali mi uvijek trebamo ići na gol i da nas navijači dalje prate", rekao je Filip Krovinović.

"Mislim da bih bio loš trener da sam zadovoljan današnjim rezultatom i jednim bodom. Čak i da smo igrali pred praznim stadionom ne bih bio zadovoljan. Igrali smo protiv prvaka i protiv najboljeg tima i nismo uspjeli zabiti. Stvarno mislim da su moji igrači sve dali, ali sve nekada nije dovoljno. Čak smo im i dali loptu u nekim trenucima, ali dobivali smo duele i otvarali smo prostor", rekao je Valdas Dambrauskas pa dodao:

"Dinamo je odličan tim i treba izdržati 90 minuta. Nekada padneš, nekada izgubiš loptu i mislim da smo bili dobro pripremljeni za ovu utakmicu. Imali smo plan A, B, C, ali nije uspjelo. Još je deset utakmica do kraja prvenstva i to je puno bodova koje možemo osvojiti."