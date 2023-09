HNS je reagirao povodom kritika pojedinih roditelja čija djeca nisu dobila autogram, ali i ostalih optužbi. Naime, pojavila se priča koja je došla i do nas, da su se pojedini roditelji žalili kako su morali kupiti skupe službene artikle HNS-a, čekati satima u redu, da bi se nakon toga zatvorila trgovina, a zaštitari ih potjerali kući, te su tako njihova djeca ostala uskraćena za potpis svojih sportskih junaka i idola.

Dugački redovi roditelja s djecom

Bili smo tamo, vidjeli koliko je roditelja s djecom bilo, koliko je općenito bilo ljudi, a isto tako svjedočili smo i pristupačnosti, te strpljenju koje su Luka Modrić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Josip Juranović, Matija Frigan, Mario Pašalić, Mateo Kovačić i ostali reprezentativci imali prema klincima. Također, svjedočili smo nikad viđenom redu u City Centeru one West na prvom katu. Red roditelja s klincima je bio toliko dug već oko pola sedam, kad su utakmice tri na tri Vatrenih još bile u tijeku, da je to teško za opisati. Bila je to jedna velika i dugačka "zmija".

Ne sjećamo se da su naši reprezentativci podijelili ikad više potpisa i da su ikad duže dijelili autograme, međutim očito nisu mogli dobiti baš svi, te su oni nezadovoljni i glasniji u ovom trenutku. Isto tako, sasvim je jasno da se svaki roditelj bori za svoje dijete i ne žele da njihov potomak bude tužan i razočaran, ali jednostavno nemoguće je baš svakom djetetu dati autogram, iako vjerujemo da je većina klinaca autogram i dobila. I da, nismo čuli niti vidjeli da je itko od roditelja ili bilo koga morao imati kupljen skupi artikl kako bi dobio autogram.

Kako bilo, HNS se nakon optužbi o organizacijskom "kaosu", razočaranoj djeci i roditeljima, oglasio i iznio svoje viđenje čitavog slučaja. Kontaktirali smo ih osobno i njihov odgovor prenosimo u cjelosti:

'Nikad igrači nisu dobili toliko potpisa'

"Kao što i sami znate jer ste bili jučer na licu mjesta na Vatrenom ponedjeljku i vjerujemo da ste se mogli uživo uvjeriti kako je događaj bio organiziran na visokoj razini, te da su prvi puta reprezentativci u tolikoj mjeri bili dostupni malim navijačima za potpise. Štoviše, petorica istaknutih reprezentativaca (Modrić, Perišić, Gvardiol, Kovačić i Livaković) organizirano su potpisivali navijačke rekvizite više od sat vremena u trgovini Sport Vision, što nikada prije nije bilo organizirano na takav način.

Kada tome pridodamo tisuće potpisa svih ostalih igrača tijekom turnira u uličnom nogometu, možemo reći da nikada prije nije organiziran događaj na kojem su navijači dobili, a igrači podijelili toliko potpisa kao jučer."

Raduje nas, kao i igrače, što su jučer razveselili tako veliki broj navijača. Uz sve navedeno, HNS je u suradnji sa Sport Visionom podijelio 1000 artikala onima koji su došli na Vatreni ponedjeljak.

Izniman interes

Kako je interes za reprezentativcima izniman, takva je bila i posjeta ovog događaja, te je jasno da nije moguće organizirati da baš svatko tko je došao dobije potpis, kao što to nije moguće jamčiti na ovakvom događaju bilo kojeg kluba ili reprezentacije.

Žao nam je što je bilo razočaranih malih navijača i njihovih roditelja, i trudit ćemo se i budućnosti organizirati slične događaje kako bi imali novu priliku. Štoviše, svima koji su se javili HNS-u zbog razočaranih malih navijača, Savez će ponuditi dolazak na jedan trening reprezentacije u listopadu u Zagrebu, kada ćemo se potruditi da svi dođu do toliko željenog potpisa.

I ne, navijači nisu morali kupiti službeni artikl HNS-a, a reprezentativci su potpisivali sve što su im navijači davali - od mobitela, zastavi i torbica preko tenisica, knjiga i kapa do najobičnijih papirića, što je lako provjeriti na fotografijama i videima svih medija", poručili su nam iz HNS-a.

