Nogometaši Osijeka izborili su nastup u 3. pretkolu Konferencijske lige. Osječani su u uzvratnoj utakmici 2. pretkola svladali poljski Pogon 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Laszlo Kleinheisler.

Pogodak vrijedan prolaza u sljedeći krug novog klupskog natjecanja pod okriljem UEFA-e u 44. minuti je postigao mađarski reprezentativac Laszlo Kleinheisler na asistenciju Slovenca Damjana Bohara.

Kontrola utakmice bez lopte

Nenad Bjelica je zahvaljujući povoljnom rezultatu (0:0) ostvarenom prije tjedan dana u Sczeczinu, mogao postaviti svoju momčad u formaciju koja nije ostavila previše prostora gostima da jednostavno dolaze u napadačku trećinu, a mogla se brzo transformirati u opasne kontranapade kad se za to otvorila prilika. Tako je Pogon imao prednost u posjedu lopte, ali Osječani su s njom u nogama bili opasnija momčad.

Nizali su domaći nogometaši poluprilike, ali u prvom poluvremenu nijednom nisu došli do pozicije u kojoj je gostujući vratar Dante Stipica bio na velikom iskušenju. Tako je bilo sve do 44. minute i dugačke lopte upućene iz obrambenog reda Osječana, koju je na 35 metara od gola Pogona primio Bohar i sjurio se prema kaznenom prostoru po desnoj strani.

Kad je Slovenac ušao u šesnaesterac pogledao je prema sredini i poslao prizemnu loptu kroz kazneni prostor. Na nju je natrčao Laszlo Kleinheisler i preciznim udarcem s 13 metara pogodio donji lijevi kut gostujućeg gola za vodstvo Osijeka.

Rijetke šanse Poljaka

Pogon je najbolju priliku u prvom poluvremenu imao u samoj završnici, kad je Zahovič s nekoliko metara pokušao petom svladati Ivicu Ivušića, ali se osječki vratar nije dao iznenaditi.

Osijek je vrlo blizu drugom pogotku bio u 62. minuti, a ponovno je na sceni bio Kleinheisler. Oslobodio se na rubu kaznenog prostora svog čuvara, otvorio si prostor za udarac, gađao suprotni kut, ali je lopta prošla uz lijevu vratnicu Stipičinog gola.

Kako se primicao kraj utakmice, Osječani su sve više razmišljali o tome kako obraniti minimalnu prednost. No, jedan trenutak dekoncentracije mogao ih je skupo koštati. Jugović i Ivušić se nisu dobro sporazumjeli i na rubu peterca im je umalo loptu oteo Carlos, ali je Jugović uspio izbaciti loptu u korner ispred brazilskog napadača.

U 82. minuti još jedna lijepo otvorena kontra Osijeka. Po lijevoj strani se sjurio Jurčević i ubacio na peterac prema Ramonu Mierezu. No, argentinski golgeter je s igračem na leđima promašio loptu pa je tako propala još jedna prilika domaće momčadi za pogodak koji bi slomio otpor gostiju.

U 85. minuti još je jednu dobru akciju izvela domaća momčad, ali je Hirošev udarac s pet metara završio u bloku. U nastavku akcije u priliku je došao i Nejašmić, ali je njegov udarac sa desetak metara iz donjeg lijevog kuta izvadio Stipica.

Slijedi CSKA Sofija

CSKA iz Sofije bit će suparnik Osijeku u trećem pretkolu Konferencijske lige. Bugarska momčad je boljim izvođenjem jedanaesteraca u 2. kolu kao gost izbacila latvijsku Liepaju. Obje utakmice, prva u Sofiji i druga u Liepaji završene su bez pogodaka, baš kao i dodatnih 30 minuta uzvrata u Latviji.

Domaći nogometaši nisu realizirali čak tri od četiri izvedena jedanaesterca, dok su trojica od četvorice izvođača u bugarskoj momčadi bili precizni i tako odveli CSKA u sljedeće kolo.

Prva utakmica 3. pretkola bit će odigrana 5. kolovoza u Sofiji, dok će Osijek u Gradskom vrtu ugostiti CSKA 12. kolovoza.

Osijek - Pogon 1:0

Osijek: Ivušić - Miloš, Škorić, Lončar, Jurčević - Pilj (od 90' Čeberko), Jugović, Kleinheisler (od 80' Nejašmić) - Bočkaj (od 63' Fiolić), Mierez, Bohar (od 80' Hiroš)

Pogon: Stipica - Bartkowski, Triantafyllopoulos, Zech, Mata - Dabrowski - Kowalczyk (od 80' Drygas), Kozlowski (od 67' Parzyzek), Kurzawa (od 59' Gorgon), Da Silva (od 80' Wedrychowski. - Zahović

Kraj utakmice.

90' Igrat će se još četiri minute.

86' Što skida sad Dante Stipica! Bivši vratar Hajduka spasio je svoju momčad i produžio im malo nadu. No malo vremena još ima do kraja.

82' Mierezu je malo nedostajalo jedan ubačaj s lijeve strane skrene prema Stipici. Poslužio ga je Jurčević nakon dobrog prodora.

80' Izlaze iz igre Kleinheisler i Bohar, a ulaze Hiroš i Nejašmić.

78' Gužva pred golom Pogona, Bio je tu Pilj, ali uspjeli su nekako to obraniti Poljaci.

72' Neopreznost u redovima Osijeka, Jugović i Ivušić nisu se mogli dogovoriti čije je lopta, odbila se ona od Carlosa Da Silve koji to nije očekivao pa je ipak Jugović uspio izbaciti to u korner. Dobro je ovo završilo za Osijek.

70' Sudac je odlučio dati igračima mali predah da se osvježe.

63' Ide Petar Bočkaj na odmor, umjesto njega će u igru Ivan Fiolić, novo lice u momčadi Osijeka.

62' Prijeti Kleinheisler, tako mu je malo prostora trebalo da uputi udarac s ruba kaznenog prostora, prošlo je to malo pored vratnice.

59' Evo nam dobro poznatog lica. Gorgon ulazi kod Pogona umjesto Kurzawe.

56' Pljesak s tribina za Bočkaja, odlučio se za solo-akciju, ušao na lijevu nogu i potegnuo silovito pored gola. ispričao se i suigračima jer je možda tu bilo i boljih rješenja.

53' Pritisak Osijeka, Ubacio je Kleinheisler, ali odbili su to Poljaci. Domaćini su ušli bez rezerve u drugi dio utakmice. Dojam je da bi još jedan pogodak u mreži Stipice riješio priču tu u Osijeku.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Na tribinama je 3.816 gledatelja s kupljenim ulaznicama, kažu na službenoj stranici Osijeka. Na trenutke se čini i kao da ih je duplo više, kolika se buka stvara ovdje u Gradskom vrtu.

Kraj prvog dijela.

45' Prijete Poljaci s druge strane, Zahović je pucao nakon prve njihove dobre akcije u ovoj utakmici, ali Ivušić je koncentriran i čisti tu situaciju.

44' Evo pravde, evo pogotka Kleinheislera za vodstvo Osijeka! Potpuno zasluženo vode domaćini u Gradskom vrtu! Bila je to jednostavna, školska akcija Osijeka. Bohar je dao povratnu loptu za Mađara koji je naletio i pogodio precizno mrežu s desetak metara. Ovaj put Stipica nije imao šanse.

42' Dobra je i ovo bila šansa, pucao je Kleinheisler nakon kornera, a lopta je otišla preko vrata. Jasno se vidjelo da je blokiran taj njegov udarac, no nije to sudac vidie.

36' Prijete i Poljaci. Kozlowski je s desnog krila uposlio Kurzawu, ali ovaj nije uspio dobro zahvatiti loptu u kaznenom prostoru.U međuvremenu je Zech dobio prvi žuti karton na utakmici.

35' Još jedan centaršut Bočkaja i još jedna lopta u ruke Stipici. Poljaci rade prekršaje u opasnoj zoni, ne suzdržavaju se od toga uopće, a Osječani iz zbog toga još uvijek nisu kaznili.

31' Nova dobra akcija Osijeka. Bočkaj je ubacio, a Mierez ostao samo malo kratak da tu loptu preusmjeri u mrežu Stipice. Šteta, ali dobro izgleda Osijek.

28' Neoprezni su bili igrači Pogona i Mierez je dobio priliku da se sjuri s loptom prema golu, krenuo je, ali su ga ipak nekako uspjeli zaustaviti. Šteta, Osijek je nešto konkretnija momčad od Pogona, izgleda kao da im Poljaci ne mogu zabiti gol da se igra još tri dana. Nedostaje samo malo bolja egzekucija u napadu.

22' Dobra je ovo bila kontra Osijeka, odigrali su nekoliko preciznih i brzih dodavanja, no u posljednji čas je reagirala obrana Pogona i odbila taj pokušaj.

16' Bočkaj je tukao iz slobodnog udarca iz jako dobre pozicije, išlo je to u okvir, no bio je Dante Stipica spreman i uhvatio je tu loptu.

13' Izveo je korner Petar Bočkaj, padala je ta lopta na peterac, ali sušen je prekršaj u napadu i bit će lopta za Pogon.

8' Krenulo je žestoko u Osijeku, Kohorta je jako glasna i nosit će u ovom susretu svoju momčad, to je sigurno. Na terenu je borba za svaki centimetar, nema još uvijek velikih šansi. Loša vijest je da je Mile Škorić morao dobiti pomoć liječnika, no čini se da će s njim sve biti u redu.

1' Počela je utakmica u Gradskom vrtu. Sretno Osječanima!

20:08 - Stigli su sastavi.

20:07 - Bjelica dan prije utakmice: "Prva utakmica je potvrdila da je Pogon kvalitetna momčad koja dugo igra u istom sustavu s istim trenerom. U svojoj igri su nepredvidivi jer njihovi ofenzivni vezni igrači često mijenjaju pozicije, to sve skupa može dovesti do pomutnje na terenu. Mi smo to dosta dobro kontrolirali u Szczecinu, nismo im dozvolili da nas previše ugroze iako su imali dvije, tri opasne situacije. U uzvratu ih želimo defanzivno imati pod kontrolom a prema naprijed biti opasniji nego u Szczecinu", rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica istaknuvši kako će njegovi igrači pred svojim navijačima u Gradskom vrtu igrati "na jedini način na koji znaju - na pobjedu".