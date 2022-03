Nogometaši Marseillea, PSV Eindhovena i Leicester Cityja izborili su plasman u četvrtfinale Konferencijske lige.

Nakon što je u prvom susretu slavio sa 2-1, Marseille je i u uzvratu identičnim rezultatom porazio Basel.

Gosti su već u petoj minuti imali odličnu priliku, Cedric Bakambu je izašao jedan na jedan s golmanom, ali je Heinz Lindner odlično reagirao i spasio gol. Lindner je odlično reagirao i u 10. minuti kada je zaustavio udarac Pape Gueyea.

Sjajnu predstavu austrijski vratar je nastavio i u 35. minuti kada je obranio jedanaesterac. AmineHarit je pucao, a Lindner sjajno reagirao. U nastavku susreta Basel je poveo golom Dana Ndoyea, no OM je ipak okrenuo rezultat. Under je izjednačio u 74. minuti, a pobjedu francuskom sastavu donio je Valentin Rongier u sudačkoj nadoknadi. Duje Ćaleta-Car je odigrao cijeli susret za goste.

'Lisice' sačuvale prednost

Rennes je pobijedio Leicester City sa 2-1, ali to nije bilo dovoljno jer je engleski sastav u prvom susretu slavio sa 2-0.

Domaćin je poveo već u osmoj minuti golom Benjamina Bourigeauda na asistenciju Martina Terriera. Leicester je mogao izjednačiti u 16. minuti, Harvey Barnes je pucao, ali je Dogan Alemdar obranio.

U 21. minuti je priliku imao i Lovro Majer, no njegov udarac je obrana blokirala. Wesley Fofana je u 51. minuti izjednačio, a Francuzi su u 76. minuti preko Flaviena Taita stiglo do nove prednosti. Do kraja susreta Rennes je lovio još jedan gol i produžetak, ali nije uspio. Lovro Majer je odigrao cijeli susret za domaćine.

Nizozemci uvjerljivi

PSV i FC Kopenhagen su u prvom susretu odigrali 4-4, no PSV je u uzvratu u Kopenhagenu bio uvjerljiv sa 4-0.

Eran Zahavi je doveo goste u vodstvo u 10. minuti nakon loše reakcije domaćeg vratara Karla-Johana Johnssona. Mario Gotze je odlično uposlio Zahavija koji je pucao, a lopta se ispod Johnssona provukla u gol. U 35. minuti bilo je 2-0. Ovoga puta pogodak je postigao Gotze koji je nakon asistencije upisao i pogodak. Zahavi je u 79. minuti zabio sa 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Madueke u sudačkoj nadoknadi.