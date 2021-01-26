Mamić ponudio zanimljiv odgovor na to pitanje - 'Nevjerojatno mi je da se tu nalaze'

U srijedu će se od 17.05 sati na stadionu u Maksimiru odigrati zaostali susret 13. kola Prve HNL, najveći hrvatski nogometni derbi između Dinama i Hajduka. Dinamo u taj susret ulazi s vodeće pozicije na ljestvici, trenutačno ima 36 bodova, kao i drugi Osijek, ali uz utakmicu manje, dok je Hajduk nakon lošeg jesenskog dijela sezone na petoj poziciji sa 16 bodova zaostatka.

Za Dinamo će ovo biti već treća utakmica u posljednjih osam dana, nakon 0-2 poraza od Rijeke prošlog utorka te teško izborene 4-3 pobjede protiv Gorice u subotu. S druge strane, Hajduk je 2021. godinu započeo minimalnom 1-0 pobjedom na gotovanju kod Šibenika u petak, a to je ujedno bila i prva utakmica na kojoj je "bijele" vodio novi trener Paolo Tramezzani.

"Čeka nas treća velika utakmica u nastavku prvenstva. Ritam je strašan, zgusnut, ali to smo znali i trebamo se na njega priviknuti. Utakmica protiv Hajduka je najveći hrvatski derbi bez obzira na stanje na tablici. Ostali su nam dužnici od zadnje utakmice u Maksimiru kada su nas pobijedili i učinit ćemo sve isperemo taj gorak okus. Hajduk dolazi s novim trenerom, ali to su njegove brige. Mi se moramo koncentrirati na našu igru i na bolje korištenje šansi no što je to bio slučaj u prve dvije utakmice. Također u obrani moramo biti koncentriraniji jer pet primljenih golova u dvije utakmice nije uobičajeno za Dinamo. Po meni, Hajduk ima najbolju individualnu igračku kvalitetu u našoj ligi odmah iza Dinama i zato mi je nevjerojatno na kojoj se poziciji nalazi", izjavio je trener Dinama Zoran Mamić u najavi susreta.

Izjave trenera Hajduka

Trener Hajduka kazao je uoči derbija kako želi vidjeti kako će mu momčad reagirati na derbiju.

"Još jednom ću ponoviti kako sam sretan zbog igrača nakon ostvarene pobjede u Šibeniku, posebno zbog načina na koji se ponašaju i rade na treninzima. Nastavljamo istim putem nastojeći poboljšati sami sebe. Jako mi je važan momčadski duh koji su pokazali u toj prvoj utakmici, ali i ono što pokazuju na svakom treningu od kada sam preuzeo momčad. Za Dinamo ćemo se pripremiti najbolje što možemo, želim vidjeti kako će momci reagirati u derbiju i li je razlika između nas i njih zaista takva kako pokazuje prvenstvena tablica. Suparnika smo dobro analizirali, gledali smo njihove prve dvije utakmice u drugom dijelu sezone te još neke prethodne, tako da imamo sve informacije koje su nam potrebne", istaknuo je trener Hajduka Tramezzani.

Susret Dinama i Hajduka trebao se igrati krajem studenoga prošle godine, no odgođen je na zahtjev Dinama zbog obaveza u Europskoj ligi.