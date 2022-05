Devet dugih godina navijači Hajduka čekali su na jedan trofej. Napokon su ga i dočekali u četvrtak navečer. Bijeli su pobijedili Rijeku 3-1 i po 7. put u povijesti podigli Rabuzinovo sunce. Ovo je točka na i sezone za Hajduk u kojoj su se vratili na drugo mjesto u HNL-u nakon 10 godina i ponovno bili konkurentni Dinamu. Posljednji put Splićani su slavili 2013. Rijeka je, pak, u svom osmom finalu upisala drugi poraz…

Bio je to i drugi Jadranski derbi u finalima hrvatskog Kupa, prije 17 godina, kada su se još igrale dvije utakmice u finalu, Rijeka je na Kantridi slavila 2-1, a potom na Poljudu pobijedila s 1-0 osvojivši Kup.

Rijeka je na putu do finala izbacila Dinamo i Osijek, međutim na punom Poljud nije uspjela srušiti i Hajduk. Premda je povela u 13. minuti. Hajduk je uspio preokrenuti rezultat i nakon devet godina donijeti jedan trofej na Poljud.

Ludnica kod Bilih

A u Splitu se fešta od jučer navečer. Grad je na nogama i euforija u gradu pod Marijanom dosegla je vrhunac. Navijači, igrači i stanovnici Splita luduju, a slavlju i čestitkama pridružio se legendarni Steven Gerrard.

Naime, Nikola Katić, koji je s Gerrardom surađivao u Rangersima, objavio je fotografiju s trofejem Kupa, a ispod se javio legendarni Englez i današnji trener Aston Ville koji mu je ostavio emotikon srca i palca prema gore.

Katić je odgovorio srcem, a ispod se javio veznjak Hajduka Josip Vuković, koji moli Gerrarda da ga dovede u Aston Villu.

"Gaffer take me to Aston Villa", odnosno "Treneru (Šefe) dovedi me u Aston Villu".

Atmosfera u Hajduku očito je fantastična, a Vuković je svojim komentarom dobro nasmijao navijače i suigrače.