Barcelona je u subotu izgubila (2:0) na gostovanju kod Atletico Madrida i novim porazom dodatno produbila rezultatsku krizu u kojoj se nalazi od početka sezone.

Španjolski prvak je sav posao obavio u prvom dijelu, a kod oba gola sudjelovali su Joao Felix i strijelci Thomas Lemar i Luis Suarez.

Atletico je poveo nakon sjajne akcije u 24. minuti. Felix je povukao loptu uposlivši Suareza koji je odmah produžio do Lemara, a ovaj pogodio za 1-0.

Barca je mogla izjednačiti tri minute kasnije, no Coutinho je loše pucao. U samoj završnici prvog dijela domaćin je zabio i drugi gol. Ponovo je akciju pokrenuo Felix, no ovoga puta je dodao do Lemara, a ovaj je uzvratio Suarezu za asistenciju kod prvog gola. Sjajni urugvajski napadač je izašao sam ispred Marca Andrea ter Stegena mirno pogodivši za 2-0.

Suerezova osveta

Suarez je tako zabio svakom od 31 kluba protiv kojeg je igrao u španjolskom prvenstvu. Posljednja na listi njegovih žrtava našla se Barcelona čiji je dres nosio 283 puta. S druge strane Lemar je prvi puta otkako je 2018. stigao u Atletico u jednoj utakmici upisao pogodak i asistenciju.

Barca je ovim porazom nastavila seriju očajnih rezultata, u zadnjih šest susret upisala je samo jednu pobjedu, tri poraza i dva remija.

Trener Barcelone Ronald Koeman, koji momčad nije mogao voditi s klupe u ovoj utakmici zbog suspenzije, nakon susreta je krivca za poraz pronašao u 19-godišnjem veznjaku Nicolásu Gonzálezu Iglesiasu, poznatijem kao Nico ,kojemu je ovo bio tek drugi nastup za A momčad.

"Ne smijemo ostavljati tako puno prostora kad izgubimo loptu. Razgovarali smo upravo o tome, naši vezni igrači moraju pratiti svojeg čovjeka, a Nico je dopustio da mu Lemar pobjegne kod prvog gola", rekao je Koeman za Movistar.