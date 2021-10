Dan uoči derbija u španjolskoj La Ligi, u kojem će Barcelona gostovati kod Atletica u Madridu, trener katalonske momčadi Ronald Koeman još je jednom bio suočen s novinarskim pitanjima o njegovoj sudbini te konstatirao da mu je "dojadilo braniti se".

Barcelona je u posljednjih pet nastupa u svim natjecanjima ostvarila tek jednu pobjedu, a priče o otkazu koji se sprema nizozemskom stručnjaku dodatno je pojačao uvjerljiv poraz u Ligi prvaka od Benfice (3:0).

'Nitko ništa nije rekao'

"Još jednom ću ponoviti da mi nitko iz kluba nije ništa rekao. Saznao sam da je predsjednik jutros bio ovdje, ali ga nisam vidio. Imam oči i uši, znam da u mnogo toga što procuri u javnost ima i istine, ali još jednom ponavljam da meni nitko ništa nije rekao", odgovorio je Koeman na konferenciji za medije na pitanje o mogućem otkazu.

Takav potez bi klub, koji je ionako u teškoj financijskoj dubiozi, stajalo dodatnih milijuna. U četvrtak su iz Barcelone potvrdili da su u gubitku od 481 milijuna eura za prošlu sezonu, a pritom još nisu podmirili troškove otkaza prethodnoj dvojici trenera, Ernestu Valverdeu i Quiqueu Setienu.

Koemanovu poziciju dodatno otežava činjenica da je pred derbi s Atleticom ostao i bez 18-godišnjeg veznjaka Pedrija, koji se na listi ozlijeđenih igrača pridružio Jordiju Albi, Sergiju Agueru, Ousmaneu Dembeleu i Martinu Braithwaiteu.

Spominju se nasljednici

U španjolskim medijima se sve češće spominju i izgledni kandidati za Koemanova nasljednika, a među navedenima je bio i aktualni belgijski izbornik Španjolac Roberto Martinez, kojeg su povezali s Barcelonom zbog prijateljskog odnosa sa sportskim savjetnikom Jordijem Cruyffom i predsjednikom Joanom Laportom.

No, belgijski izbornik je odbacio mogućnost dolaska na vruću katalonsku klupu.

"Nema tu ničega. Nije bilo nikakvih kontakata", izjavio je Martinez za belgijski dnevnik Het Laatste Nieuws.

"Moje prijateljstvo s Jordijem počiva na tome da odvajamo poslovno od privatnog. Nijednom ga nisam pitao kakvi su mi izgledi u Barceloni, niti mislim da on ima mogućnost izabrati novog trenera. No, u nogometu nikad ne znate što donosi sljedeći dan. Svakog se jutra budim kao izbornik Belgije i tako će biti sve do zadnjeg dana važenja mog ugovora, ali mi je jasno da se mnogošto može dogoditi u tom razdoblju", dodao je Martinez.