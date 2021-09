Nizozemski strateg Ronald Koeman ostat će trener Barcelone i u sljedećoj utakmici, okršaju s aktualnim prvakom Atletico Madridom u sljedećem kolu La Lige, javljaju španjolski mediji.

Koemanova budućnost na klupi Barce već je duže vremena neizvjesna, a nakon posljednjeg poraza u Ligi prvaka (3:0 na gostovanju kod Benfice) činilo se gotovo sigurnim da će Nizozemac jako brzo dobiti otkaz.

No to se neće dogoditi odmah jer Barcelona ne namjerava raditi bilo kakve promjene do reprezentativne stanke u listopadu. Koeman će tako ostati na poziciji trenera i u utakmici s Atleticom, iako neće moći voditi svoju ekipu u tom dvoboju jer je bio isključen u posljednjoj utakmici u La Ligi.

A nakon toga će Koeman otići.

Talijanski stručnjak Fabrizio Romano objavio je da će proces dolaska novog trenera na klupu Barcelone potrajati jer klub trenutno razgovara s brojnim kandidatima za Koemanovog nasljednika.