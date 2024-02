Legendarni napadač poljskih korijena koji je nastupao za njemačku reprezentaciju, Miroslav Klose (45) osvrnuo se na engleskog napadača Harryja Kanea koji u Bayernu sjajnim igrama i golovima oduševljava njemačku javnost.

"Harryju sam predviđao barem 20 do 25 golova, ali i to je bilo premalo. Najviše me impresionira njegova tehnika šuta. Da imam samo pet posto od toga, vjerojatno bih zabio 30 golova na Svjetskom prvenstvu. Tako je precizan i vješt kada je u pitanju završnica. Baš kao tenisač kada servira: ono što tenisač radi sa svojim zglobom, Harry Kane radi sa svojim stopalom i gležnjem. Uvijek ima isti stav, isto držanje, ali drugačije zamahuje nogom. Golmani ne mogu predvidjeti kamo će udarac ići. To je fascinantno", rekao je u razgovoru za Bild najbolji strijelac svih svjetskih nogometnih prvenstava sa 16 golova ispred brazilskog Ronalda i osvajač SP-a 2014. u Brazilu.

O 30-godišnjema Englezu oglasio se i Thierry Henry koji je jednom prilikom tijekom analize utakmice u Engleskoj na francuskoj TV rekao kako je Kaneova tehnika udaranja lopte gotovo savršena. Kazao je da je Kane mogao pomicati loptu nogom tijekom kontakta, radeći male prilagodbe ili ispravke što je rezultiralo većom preciznošću. Drugi su ga stručnjaci pomalo čudno gledali, a Henry nije imao snimku koja bi ilustrirala njegovu tvrdnju. No, kada o vašem udarcu i tehnici jedan Henry priča na takav način, onda se nitko zapravo ne bi trebao ničemu čuditi.

