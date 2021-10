U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je na Old Traffordu deklasirao Manchester United s 5:0 ostvarivši rekordnu pobjedu u "Kazalištu snova".

Do sada najveću pobjedu na Old Traffordu "Redsi" su ostvarili u ožujku 2009. kada su pobijedili s 4:1. Večeras su već nakon 50 minuta igre imali 5-0, a od 61. minute i igrača više, no "stali su na loptu".

Junak utakmice bio je sjajni egipatski napadač Mohamed Salah koji je postigao tri gola (38', 45+4', 50') te upisao asistenciju za vodstvo 1:0.

Klopp: 'Ludo je ono što smo radili'

Nakon utakmice, pobjedu Liverpoola prokomentirao je njihov trener Jürgen Klopp.

"Što da kažem? Da sam ovo očekivao? Nisam. Ludo je ono što smo radili u posljednjoj trećini. Visoko smo pritiskali, osvajali smo lopte i postigli prekrasne golove. Rekao sam momcima na poluvremenu da igraju bolje. Počeli smo sjajno, a onda smo prestali igrati nogomet. Kontrolirali smo igru i nakon petog gola, nije se tu radilo o tome da zabijemo još kojeg, tek o tome da utakmicu završimo bez ozljeda", kazao je Klopp za SkySports.

Zatim je prokomentirao nevjerojatan rezultat svoje momčadi.

"Pitao sam je li bilo takvih kroz povijest, igrači su se ovime upisali u knjige povijesti. Ovo je posebno, ali nećemo to slaviti kao ludi, poštujemo suparnika. Danas smo pobijedili, pit ćemo pivu na putu kući."