U prvoj utakmici 27. kola engleskog nogometnog prvenstva Bournemouth je iznenađujuće na svom terenu svladao Liverpool sa 1-0 (1-0).

Jedini gol na utakmici postigao je Billing u 28. minuti nakon odličnog prolaska po desnom krilu i dodavanja Ouattare.

Liverpool je najbolju priliku za poravnanje propustio u 69. minuti kada Salah nije zabio iz kaznenog udarca.

Ovom pobjedom Bournemuth je skočio na 16. mjesto sa 24 boda, dva više od 18. Leeds Unireda i 19. Evertona koji se nalaze u zoni ispadanja.

Liverpool je ostao peti sa 42 boda, tri manje od četvrtog Tottenham Hotspura koji drži posljednju poziciju koja vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone.

"Jako sam razočaran. Utakmica je bila čista suprotnost onome što smo htjeli pokazati. Igrali smo kako je Bournemouth htio. Poništen nam je gol zbog zaleđa, no to je bila dobra situacija. Imali smo par dobrih šansi iz prekida koje nismo iskoristili. No, Bournemouth je u više navrata ulazio iza leđa naše obrane, nismo dobro pokrivali jedni druge i u jednoj takvoj situaciji Alisson nas nije mogao spasiti", rekao je trener Redsa Jürgen Klopp pa dodao:

"Drugo poluvrijeme započeli smo u redu. Dobili smo penal, pa ga promašili. Naravno da je ovo hipotetski, ali da smo tu zabili, dobili bismo poticaj za dalje. Ali nismo i nakon toga se vidjelo da previše žurimo. Bournemouth se strastveno borio. Vrlo frustrirajuće."

"U situaciji smo u kojoj jesmo upravo zbog kikseva. Imali smo ih previše, to je jasno. Ovo je bio težak udarac."

Liverpool dugo nije imao jedanaesterac, a danas ga Salah nije iskoristio.

"Mislim da smo trebali imati više jedanaesteraca, ali nije važno. Oni ti pomažu, ako ih zaslužiš. Za momčad koja uglavnom dominira i često je u suparničkim šesnaestercima kao što smo mi, čudno je što dugo nismo dobili jedanaesterac. Ali sada smo ga dobili i promašili", zaključio je Klopp.