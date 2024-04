Liverpool je u 35. kolu Premier lige napravio novi kiks u borbi za naslov prvaka, remizirali su 2-2 kod West Hama u Londonu.

Čekićari su poveli u 43. minuti kada je zabio Bowen, da bi Redsi izjednačili u 48. preko Robertsona. Gosti su do potpunog preokreta stigli u 65. minuti kada su si domaćini u jednoj gužvi nakon nekoliko odbijanja sami zatresli mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 77. minuti za konačnih 2-2 zabio je Antonio.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp najplaćeniju zvijezdu kluba Mohameda Salaha držao je na klupi do 79. minute, a u trenutku kada je Egipćanin ulazio u igru došlo je do verbalnog sukoba njih dvojice. Kako je to izgledalo možete pogledati ovdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klopp je komentirao situaciju pred novinarima: "Razgovarali smo o tom trenutku u svlačionici s dečkima, riješeno je". Smatra li i Mo Salah stvar zatvorenom i riješenom? "Da, to je moj osjećaj".

Redsi su sada na 75 bodova, dva manje od Arsenala koji ima i utakmicu manje, te jednom manje od Manchester Cityja, koji ima čak dvije utakmice manje. West Ham je osmi s 49 bodova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa