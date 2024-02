Hajduk očekuje utakmica sa Slaven Belupom u nedjelju. Situaciju oko loše forme je otežao i virus koji je ušao u svlačionicu Hajduka, te pokosio nekoliko igrača i trenera Mislava Karoglana.

U njegovom odsutstvu, Dragan Blatnjak je odradio medijske obaveze na press konferenciji za medije: „Poslije Osijeka nas je pohvatala neka viroza, uhvatilo je malo i trenera, a nadam se da će do utakmice oporaviti.“

Ima li među igračima da je nekome ostavilo traga?

„Nema, osim Žapera koji je izostao protiv Osijeka. Manje-više su svi spremni osim Livaje koji ovu utakmicu vjerojatno neće konkurirati.“

Govori se puno o padu forme u nastavku sezone. Osjećate li dodatni pritisak zbog toga?

„U redu, u Hajduku je uvijek pritisak. Svjesni smo da smo prethodne dvije utakmice mogli više, posebno kući s Rijekom kada smo ostali dužni navijačima. Nadam se da ćemo to u nedjelju ispraviti dobrom utakmicom i sa tri boda.“

Kakvog protivnika očekujete?

„Slaven je dobra momčad, tranzicijska, jako su okomiti. Dobili su na Rujevici sa 4-2 nedavno. Oni su u zoni komfora, mogu doći odigrati utakmicu bez nekog prevelikog opterećenja i mogu samo dobiti, a ne izgubiti. Mi moramo gledati sebe, odraditi utakmicu onanko kako ljudi od nas očekuju i moramo se odužiti za poraz s Rijekom. Ulazimo maksimalno motivirani, želimo izaći kao pobjednici.“

Spominjalo se i mjesto lijevog beka, Diallo je na Afričkom kupu nacija, a krpali ste tu poziciju s Moufijem. Je li Hrgović moguće rješenje?

„Sigurno je da je konkurenciji, a do utakmice su još dva treninga. Naći ćemo najbolje rješenje. Ako Šimun bude igrao, imat će našu maksimalnu podršku. Apsolutno smo uvjereni da on to može te da će moći dobro odgovorriti svim našim zahtjevima.“

Pozornost treba obratiti na Benedika Mioča u protivničkim redovima?

„On je u super formi, momak igra jako dobro, našao je svoju sredinu. Jedan je od najopasnijih njihovih igrača. Međutim, Belupo ima, još dosta opasnih igrača, visoki su, tu su Boras, Akbegpornu i Lepinjica. Morat ćemo biti oprezni, odigrati pravu utakmicu da bismo ostvarili rezultat“, zaključio je Blatnjak.

