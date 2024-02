Nogometaše Dinama u 22. kolu HNL-a očekuje dvoboj protiv Lokomotive, a susret u Kranjčevićevoj najavio je trener Plavih, Sergej Jakirović.

Je li Dinamo protiv Gorice bio onakav kakav Jakirović želi?

"Blizu je to onoga što ja želim u Dinamu, naravno da želim da određene stvari budu još bolje. Mislim da imamo kvalitetu, vidjeli smo da možemo i da se polako dižemo u formi. Imali smo neke situacije iz utakmice s Goricom koje smo analizirali i poradili na njima. Unatoč tome, mislim da smo bili stabilni u obrani i vršili dobar pritisak na protivnika tako da sam optimističan."

Lokomotiva je Dinamu nanijela bolan poraz…

"Da, stvarno smo loše otvorili taj proljetni dio sezone i nitko nije mogao ni sanjati da će to tako biti. No svaka utakmica je priča za sebe, stoga ćemo sutra pak u Kranjčevićevoj pokušati odigrati puno, puno bolje, efikasnije i ozbiljnije te učiniti sve po tom pitanju da dođemo do nova tri boda. Očekujem istu Lokomotivu kao u utakmici na Maksimiru. Njihov veliki forte je ta igra iz tranzicije i preko kontranapada, a nadam se da ćemo ovog puta dobro odgovoriti na to."

Kako gleda na veliku navijačku podršku koju će Dinamo imati protiv Lokomotive?

"Ogroman je to forte za nas u ovom trenutku. Vidi se da su gledatelji u posljednje vrijeme izrazili maksimalnu podršku te da navijače trese određena groznica. Na tome im puno hvala i nadam se da će nam s njima biti samo lakše pobijediti na utakmici."

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Hoće li igrati novi desni bek Ronael Pierre-Gabriel?

Pierre-Gabriel je jučer trenirao normalno, prošao je pripreme, nadam se da će danas biti registriran tako da može biti u rosteru već za sutrašnju utakmicu, da se što prije adaptira i osjeti HNL stadione. Kevin Theophile-Catherine neće biti u konkurenciji zbog tri žuta kartona, dok Marko Bulat ima manjih problema s leđima, a vidjet ćemo nakon današnjeg treninga hoće li biti na dispoziciji.

Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Blizu je i dvoboj s Betisom…

"Rasporedit ćemo snage, svjesni smo da sada igramo svaka tri dana. Nećemo ništa kalkulirati, svaka iduća utakmica je najvažnija. Nažalost, za Europu nas nema puno, dosta igrača s popisa nam je otišlo, a mogli smo dodati samo trojicu. Za prijave smo morali gledati pozicije koje su nam neophodne tako da smo tu bez Ademija i Brodića."

Radi li se na dovođenju još novih igrača?

Radimo zaista maksimalno svaki dan po tom pitanju. Ovisimo i o drugim stranama, pokazali smo interes za određene igrače, ali nismo dobili odgovore nazad. Sada imamo dvije, tri opcije na kojima radimo i morat ćemo se odlučiti za onu koja je najprihvatljivija.

