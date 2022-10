Za kraj radnog tjedna čeka nas pravi spektakl. Na Poljudu će ovog petka gostovati Dinamo, a najveći hrvatski derbi počinje u 18 sati. Dinamo je uvjerljivo prva momčad lige s čak osam bodova prednosti nad drugim Hajdukom. U slučaju pobjede na Poljudu, Modri bi pobjegli na velikih plus 11, čime bi napravili dobar korak prema novom naslovu prvaka.

Ranije ujutro u četvrtak susret je najavio trener Dinama, Ante Čačić, koji je otkrio kako se u svlačionicu Modrih "infiltrirala" viroza te da je čak pet igrača upitno za derbi na Poljudu. No, ni Bijelima ne cvjetaju ruže.

"Nikola Kalinić neće igrati barem još neko vrijeme. Liječnička služba radi dobar posao i pokušava osposobiti neke igrače za veliki derbi. Za nekoliko igrača još uvijek čekamo odgovor liječnika", počeo je konferenciju za novinare trener Hajduka Mislav Karoglan.

Vjeruje u svoju momčad

Novinare je zanimalo hoće li Marko Livaja ostati izvođač kaznenih udaraca, kao da su zaboravili da je jedan od najboljih kada su u pitanju najstrože kazne.

"Livaja ostaje naš izvođač penala. Nadam se da će pogoditi još barem 16 penala zaredom. On je jako motiviran, želi to prenijeti i na momčad. O porazu ovdje ni ne razmišljamo, ali imamo još puno do kraja sezone, u igri je 70 bodova. Dakle, i u slučaju poraza, nije kraj svijeta, prvenstvo nije gotovo", nastavio je pa prokomentirao aktualnog hrvatskog prvaka:

"Imamo maksimalan respekt prema Dinamu, njihovi rezultati govore sve. Oni su ti koji su napravili dodatan skok, Hajduk ima veći broj bodova nego prošle sezone u ovom dijelu sezone. Mi razmišljamo o pobjedi kako bi povećali pritisak na Dinamo. Motivacije nam ne treba više nego što je imamo, treba nam dobra priprema. Imamo odličnu momčad, ja vjerujem u svoju momčad i mislim da je ona najbolja", rekao je Karoglan pa nastavio o "najboljem" što imaju:

"Imamo najbolje navijače na svijetu, trebat će nam atmosfera koja će nas nositi. Inače ne komentiram često navijače, nisam takav tip, ali kad su kod nas bili neredi? Uz dobar plan i dobru igru, vjerujem da ćemo odnijeti tri boda sutra. Vjerujem i u Marka, on će biti daj jezičac koji će presuditi u derbiju", samouvjereno je izjavio.

Slično kao i kolega mu iz Dinama, nije imao pretjerano puno za reći po pitanju sudaca, samo je kratko poručio da "ne želi komentirati suđenje" te kako "greške koje se događaju nisu namjerne". Pohvalio je Stipu Biuka i dao naslutiti da će krenuti od prve minute protiv Dinama.