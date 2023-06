Bruno Petković pričao je i o svojem odlasku u Tursku te rekao da ništa nije dogovoreno, a navodno iz Trabzonspora nikakva poruka uopće nije došla u Dinamo. Međutim, najveću je pozornost stekao govoreći o kolegi iz napada.

"Naravno da mi Livaja nedostaje, on i ja smo dobri već dulje vrijeme. Takav igrač fali svakoj ekipi. Pokušajmo to što se dogodilo staviti iza sebe što prije. Za dobrobit Marka, reprezentacije i odnosa između sjevera i juga. Trebaju nam dobri odnosi između navijača, ali oni koji su to napravili su nenavijači", rekao je Petković i dodao: "Ne vjerujem da bi moja reakcija bila drugačija. Rekao bih osobi koja se tako ponaša da se udalji i napusti tribine. U nogometu se nakupi dosta toga, puno je emocija. Livaja je donio odluku za koju on misli da je ispravna i mi to moramo podržati. On je bitan član reprezentacije."

Podsjećamo, nakon incidenata na treningu reprezentacije, Marko Livaja je napustio reprezentativni kamp i neće biti na raspolaganju izborniku na završnici Lige nacija.