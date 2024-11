Ovo bi mogla biti utakmica koja će sve odlučiti. Pogledajte što Dinamo dobiva pobjedom

Prije dva tjedan Dinamo je došao do velike pobjede Salzburgu. Ta je pobjeda Dinamu donijela puno toga. 2,1 milijun eura u klupsku blagajnu, tri boda na ljestvici, pomak na 22. mjesto, a analitički je Dinamu popravila šanse s 20 na 43 posto da završi u top 24 ekipe o čemu smo pisali nakon te pobjede.

Puno je pisanja bilo prije početka ovog novog formata Lige prvaka koliko bodova će biti potrebno za prolazak dalje. Optino superračunalo izračunalo je da s osam bodova imate 16% šanse za završiti u 24 ekipe, s devet bodova šanse rastu na 69%, a s deset bodova 99% ste "unutra". S obzirom na stanje nakon tri kola i da čak šest momčadi ima nula bodova na kontu, situacija za Dinamo se popravlja. Teško je reći, ali čak i osam bodova bi moglo biti dosta za uguravanje među 24, čak unatoč teškom porazu od Bayerna.

Sve to nas navodi na jedan zaključak. Za Dinamo je večerašnja utakmica "must win". Zašto? Zato što pobjedom Dinamo skače na sedam bodova uoči druge polovice grupne faze u kojoj Dinamo čeka gostovanje na Emiratesu te domaće utakmice protiv Borussije, Milana i Celtica. To bi značilo da bi Dinamo s dva remija ili još bolje, jednom pobjedom bio gotovo sigurno putnik u play-off fazu. Proporcionalno tome, današnji eventualni poraz bio mogao biti koban za Dinamove šanse. U tome slučaju bi se morao srušiti netko od trolista Arsenal-Borussia-Milan što je vrlo težak zadatak.

Najlakša računica je ova: Dinamo pobjeđuje večeras i Celtic na Maksimiru i nema nikakav imperativ bodova protiv jakih Arsenala, Borussije i Milana. Znatno ćemo pametniji biti danas oko 20:45 kada završi utakmica u Bratislavi. Dinamo je prvi puta od Sturma 1999. favorit za pobjedu u gostima u LP-u. Nadamo se da to nije predznak katastrofe. Najopasnije je upisati bodove prije reda.

