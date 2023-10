Nogometaši Hajduka, koji su osvojili Hrvatski kup posljednje dvije sezone, u osmini finala ovog natjecanja svladali su u gostima Jadran Luka Ploče 2-0 (0-0).

Hajduk se mučio kako probiti domaćeg trećeligaša, briljirao je vratar Jadrana LP Kalac, a na kraju je utakmicu prelomio David Martić koji je u 73. minuti dao autogol. Na samom kraju, u 92. minuti, Emir Sahiti je dao gol za 2-0.

Za Hajduk je branio Lovre Kalinić, bivši hrvatski reprezentativac, koji se na vrata Hajduka vratio nakon godinu dana stanke zbog ozljede.

"Dugo sam se spremao za ovaj dan kada ću ponovno stati na gol. Hvala suigračima na pobjedi, to je najvažnije. Znali smo da su oni ozbiljna ekipa s ozbiljnim trenerom koji je mene vodio u Hajduku. Imali smo nekoliko šansi u prvom poluvremenu, ali nismo ih iskoristili. Njihov vratar je odlično reagirao u nekoliko situacija. Od svih prilika na kraju je pao autogol i otvorio nam prolazak dalje", rekao je nakon utakmice pa se osvrnuo na tešku ozljedu ključnog igrača Bijelih Darija Melnjaka koji će propustiti ostatak sezone:

"To nam je veliki udarac. Dario je odličan igrač i dobri duh svlačionice. Čim se dogodilo, odmah sam znao o čemu se radi jer sam isto i sam doživio. Iznenadilo me što je nastavio utakmicu. Ali to je Dario, to je njegov mentalitet. Nikad se ne predaje. Želim mu što brži oporavak, čekamo ga."